«أبوظبي العالمي» يمنح أول ترخيص رقمي كامل

المصدر: أبو ظبي - البيان

حصل بنك أنجلو - الخليجي التجاري (AGTB)، المشروع التعاوني بين شركة «أيه جي تي بي» القابضة المحدودة وشركة مبادلة للاستثمار، على ترخيص رقمي كامل لتقديم الخدمات المصرفية ومستوى «بنك من الفئة الأولى» من سلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي.

ويشكّل حصول بنك أنجلو - الخليجي التجاري على الترخيص الجديد نقطة تحول بارزة في خارطة الطريق الرقمية للبنك الذي يتخذ من أبوظبي مقراً له، لا سيما أنه بات حالياً أول بنك يحصل على ترخيص رقمي كامل لتقديم الخدمات المصرفية من سوق أبوظبي العالمي. ويمثل منح الترخيص خطوة مهمة نحو تقديم البنك خدمات مصرفية تجارية مبسطة وتعاملات بنكية شاملة تركز على العميل ومتطلباته أولاً.

بالإضافة إلى ذلك، يعمل بنك أنجلو - الخليجي التجاري عن كثب مع سلطة التسجيل في سوق أبوظبي العالمي لتمكين هيئات سوق أبوظبي العالمي بشكل سلس من فتح حسابات مؤسسية، وذلك من خلال إتاحة التبادل المسموح به للمعلومات الخاصة بسياسة «اعرف عميلك» (KYC)، وسيسهم هذا الإجراء في تسريع وتبسيط عملية فتح الحسابات بشكل كبير بالنسبة لهيئات سوق أبوظبي العالمي.