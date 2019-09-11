6.6 ملايين درهم صافي أرباح «أسواق عجمان التعاونية» بالنصف الأول

المصدر: عجمان - وام

بلغ صافي أرباح جمعية أسواق عجمان التعاونية خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي 6.6 ملايين درهم، محققةً قفزة استثنائية عن النسبة التي حققتها خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وقال الشيخ محمد بن عبدالله بن سلطان النعيمي، رئيس دائرة الميناء والجمارك رئيس مجلس إدارة الجمعية: إن الأرباح المتوقعة مع نهاية العام الجاري ستصل إلى 15 مليون درهم، بينما ستصل المبيعات إلى 210 ملايين درهم، وذلك بفضل الجهود الكبيرة لفريق عمل الجمعية ومبادراتها وعروضها القيّمة، والتي تلقى إقبالاً كبيراً من شرائح المجتمع كافة.

وأكد النعيمي، حرص مجلس إدارة الجمعية العمل مع الجهات كافة في الدولة خاصة وزارة الاقتصاد لوضع كل المنتجات الاستهلاكية في متناول الجميع، وتثبيت أسعار السلع والمنتجات المقدمة للمستهلكين، وتوفير سلع تلبي احتياجاتهم بشكل دائم مع التنوع والشمولية في العرض على مختلف الأصناف التي تقدمها الجمعية. وكانت جمعية أسواق عجمان التعاونية قد دشنت موقعها للتسوق الإلكتروني لتتيح الفرصة للمستهلكين التسوق عبر الشبكة العنكبوتية، وتوفر خيارات واسعة من المنتجات الإلكترونيات والأجهزة المنزلية ذات العلامات التجارية العالمية.