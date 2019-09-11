الأسواق تربح 3.5 مليارات بدعم مكاسب العقار والبنوك

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

ارتفعت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 3.5 مليارات درهم مدفوعة بمشتريات انتقائية استهدفت قطاعات البنوك والعقار.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.44% ليغلق عند 2892.27 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والعقار والنقل والخدمات والتأمين، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.39% إلى 5095.75 نقطة، وسط شبه جماعي للمؤشرات القطاعية عدا التأمين.

وانخفضت السيولة الإجمالية للأسهم إلى 423.7 مليون درهم، منها 266 مليون درهم في دبي، و157.7 مليون درهم في أبوظبي، وجرى تداول 192 مليون سهم، موزعة بواقع 147.6 مليون سهم في دبي، و44.4 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 4824 صفقة.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.04% مع صعود «أرابتك» 11.32%، و«إعمار العقارية» 0.6%، و«إعمار للتطوير» 0.97%، و«إعمار مولز» 1.06%، و«داماك» 1.82%، و«الاتحاد العقارية» 0.61%، وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.26% على أثر ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» 0.37%، و«دبي الإسلامي» 0.19%.

وصعد أيضاً قطاع النقل بنسبة 0.68% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.64%، و«الخليج للملاحة» 0.74%، فيما استقر «أرامكس» دون تغيير، بينما نزل قطاع الاستثمار 0.53% مع هبوط «دبي للاستثمار» 1.5%، في مقابل ارتفاع «شعاع كابيتال» 3.59%، و«سوق دبي المالي» 1.34%.

وتصدر «الإمارات دبي الوطني» النشاط مستقطباً سيولة بقيمة 77.4 مليون درهم، ليغلق عند 13.4 درهماً، تلاه سهم «أرابتك» بتداولات 45.57 مليون درهم، ليصل عند 1.77 درهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 30.6 مليون درهم، ليقفل عند 5.35 دراهم. وتصدر سهم «أرابتك» ارتفاعات سوق دبي، بينما كان «الرمز كوربوريشن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.98 درهم.

سوق أبوظبي

دعم صعود سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.36% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.13%، و«أبوظبي التجاري» 1.93%، فيما استقرار «أبوظبي الإسلامي». وارتفع قطاع الاتصالات 0.12% نتيجة ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

كما ارتفع قطاع الطاقة 0.24% نتيجة صعود «دانة غاز» 0.93%، و«أدنوك للتوزيع» 0.75%. وزاد قطاع الاستثمار بنحو 0.4% بدعم ارتفاع «إشراق» 1.24%. وربح قطاع العقار ما نسبته 1.79% مع صعود «الدار» 1.84%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 38.34 مليون درهم، ليغلق 15.02 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 30 مليون درهم، ليصل عند 8.47 دراهم، ثم سهم «اتصالات» بتداولات 28.6 مليون درهم، مغلقاً عند 16.52 درهماً.

وتصدر سهم «المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق» الأسهم الرابحة مع صعوده بالحد الأعلى بنسبة 14.58% إلى 1.65 درهم، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر تراجعاً بنسبة 8.39% إلى 1.42 درهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون الأجانب والعرب نحو الشراء في السوقين أمس بصافي استثمار 65 مليون درهم، منها 64.3 مليون للأجانب، و660 ألفاً للعرب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 65 مليون درهم، موزعة بنحو 13 مليوناً للخليجيين، و52 مليوناً للمواطنين.

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ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.41% أو ما يعادل 13.2 نقطة ليغلق عند 3227.7 نقطة بعد التداول على 397.2 ألف سهم بقيمة 3.8 ملايين دولار من خلال 180 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 2240 عقداً بقيمة 364.6 ألف درهم من خلال 5 عمليات، حيث ارتفعت عقود «أرابتك» 11.31% فيما تراجع عقود «جي اف اتش» 0.76%.

إفصاحات

يعقد مجلس إدارة «دبي للمرطبات»، اجتماعاً الاثنين المقبل، لمناقشة الأمور الداخلية للشركة، واتخاذ القرارات المناسبة.

أعلنت الوطنية للتبريد المركزي «تبريد»، عن حصولها على شهادة المعيار الدولي لإدارة الطاقة آيزو «8:50001 ISO»، لتصبح أول شركة لتبريد المناطق في المنطقة تحصل على شهادة المعيار الدولي المعدل.

ناقش مجلس إدارة «دار التكافل»، خلال اجتماعه الاثنين الماضي، أمور العمل الاعتيادية ومتابعة أنشطة الشركة.