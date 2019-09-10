سوق دبي يربح 610 ملايين بدعم شراء أجنبي مؤسسي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة، أمس، إذ صعد سوق دبي رابحاً نحو 610 ملايين درهم بدعم عمليات شرائية للأجانب والمؤسسات استهدفت أسهم العقار والبنوك، فيما نزل سوق العاصمة مدفوعاً بضغوط بيع نالت من غالبية الأسهم القيادية، وسط تحسن نسبي في مستويات السيولة مع تخطيها 620 مليون درهم.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.28% أو ما يعادل 8.01 نقاط ليغلق عند 2879.51 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والنقل والاستثمار والخدمات والاتصالات، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 29.37 نقطة أو ما نسبته 0.58% ليقفل عند 5075.88 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة.

ووصلت سيولة الأسهم الإجمالية إلى 622.13 مليون درهم، منها 239.95 مليون درهم في دبي، و382.2 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 292.5 مليون سهم، موزعة بواقع 149.5 مليون سهم في دبي، و143 مليون سهم في أبوظبي.

سوق دبي

دعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.38% مع صعود «إعمار العقارية» 0.4%، و«إعمار مولز» 1.07%، و«ديار» 0.31%، و«داماك» 0.21%، فيما صعد قطاع البنوك بنسبة 0.14% بدعم من «دبي الإسلامي» 0.75%، رغم هبوط «الإمارات دبي الوطني» 0.37%.

وارتفع قطاع النقل 0.84% بدعم صعود «العربية للطيران» 1.67%، و«أرامكس» 0.48%، في مقابل هبوط «الخليج للملاحة» 1.1%، وصعد قطاع الاستثمار هامشياً مع ارتفاع «شعاع كابيتال» 0.52%، واستقرار «دبي للاستثمار» فيما انخفض «سوق دبي المالي» 0.11%.

وهيمن «دبي الإسلامي» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 73 مليون درهم، ليغلق عند 5.34 دراهم، تلاه سهم «الخليج للملاحة»، بتداولات 42 مليون درهم، ليقفل عند 0.811 درهم، ثم سهم «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 25.3 مليون درهم، ليصل عند 13.35 درهماً. وحقق سهم «تكافل الإمارات» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 2.92% مغلقاً عند 1.41 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق العاصمة، انخفض قطاع البنوك بنسبة 0.37% مع تراجع «أبوظبي التجاري» 1.89%، و«أبوظبي الإسلامي» 1.16%، فيما استقر «أبوظبي الأول» دون تغيير، وتراجع قطاع العقار 0.85% بعد انخفاض «الدار» 0.91%، واستقرار «رأس الخيمة العقارية».

ونزل قطاع الاتصالات 1.2% بعد انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. في حين هبط قطاع الطاقة 1.62% على أثر تراجع «دانة غاز» 2.03%، و«طاقة» 3.75%.

وتصدر «واحة الزاوية» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 221.25 مليون درهم، ليصل عند 2.34 درهم، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بتداولات 35.6 مليون درهم، ليغلق عند 8.31 دراهم.

الأجانب والمؤسسات

مال المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار4.8 ملايين درهم، منها 4.6 ملايين درهم للخليجيين، و182 ألف درهم للأجانب، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 4.8 ملايين درهم، موزعة بواقع 1.6 مليون درهم للعرب، و3.17 ملايين درهم للمواطنين.

0.32%

انخفض مؤشر فوتسي ناسداك دبي 20 بنسبة 0.32% أو ما يعادل 10.26 نقاط ليغلق عند 3214.5 نقطة بعد التداول على 174.33 ألف سهم بقيمة 1.04 مليون دولار من خلال 124 عملية. فيما لم يشهد سوق المشتقات أي تداولات أمس.

إفصاحات



أكدت «شعاع كابيتال» عدم وجود أثر جوهر على المركز المالي للشركة أو نتائج أعمالها بعد موافــقة مجلس الإدارة على بيع شركتيها المتخصصتين بكل من الوساطة في الأوراق المالية وصناعة السوق في الإمارات، على أن تظهر نتائج عملية البيع من خلال القوائم المالية للربع الثالث من عام 2019، أو الربع التالي للحصول على الموافقات اللازمة وإتمام عملية البيع.

ناقش مجلس إدارة «دريك آند سكل إنترناشيونال» في اجتماعه المنعقد أول من أمس، الأعمال الروتينية للشركة.

اجتمع مجلس إدارة «دار التكافل» أمس لمناقشة أمور العمل الاعتيادية ومتابعة أنشطة الشركة.