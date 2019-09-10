«الإمارات دبي الوطني» لم يفوض بنوكاً لإدارة إصدار أسهم

المصدر: دبي - البيان

أكد بنك «الإمارات دبي الوطني»، عدم قيامه رسمياً بتفويض أي من البنوك لإدارة إصدار حقوق الاكتتاب في الأسهم المحتملة.

جاء ذلك أمس في بيان توضيحي للبنك على سوق دبي المالي حول الخبر المتداول في وسائل الإعلام بخصوص اقترابه من إعلان اختياره لكل من «سيتي جروب» و«مورغان ستانلي» لإدارة عملية طرح أسهم جديدة بقيمة ملياري دولار (7.35 مليارات درهم).

يُذكر أن «بنك الإمارات دبي الوطني» اقترح العام الماضي بيع أسهم جديدة لتمويل صفقة استحواذه على «دينيزبنك» التركي.

وكان البنك الذي يعد أكبر بنك في دبي، أفصح الخميس الماضي عن جمع 304.9 ملايين جنيه إسترليني (1.37 مليار درهم)، من حصيلة بيع 52.6 مليون سهم عادي من إجمالي أسهمه في رأسمال «نتورك إنترناشيونال» في بورصة لندن، كما أعلن أيضاً عن رفع سقف امتلاك الأجانب لأسهمه من 5 إلى 20%.