69 % من السيولة على سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي»

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية بنحو طفيف في ختام جلسة، أمس، إثر تعرضها لعمليات جني أرباح جزئية استهدفت أسهم البنوك والعقار بعد مكاسبها القوية الأسبوع الماضي، فيما انخفضت السيولة بنحو ملحوظ دون 300 مليون درهم مع ترقب المستثمرين ظهور محفزات جديدة.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.67% أو ما يعادل 19.42 نقطة ليغلق عند 2871.5 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار، فيما فقد سوق أبوظبي نحو 8.84 نقاط أو ما نسبته 0.17% ليقفل عند 5105.25 نقاط مع انخفاض أسهم البنوك والاتصالات مقابل ارتفاع الطاقة والعقار.

ووصلت السيولة الإجمالية إلى 265.2 مليون درهم موزعة بواقع 184.5 مليوناً في دبي و80.6 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 138.6 مليون سهم منها 94.4 مليوناً في دبي و44.2 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 2932 صفقة.

ونشطت تداولات المستثمرين في سوق دبي بشكل رئيسي على أسهم البنوك مع استقطاب سهمي «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي» على نحو 69% من السيولة الإجمالية للسوق بواقع 127 مليون درهم، بينما في سوق أبوظبي كان التركيز على أسهم «دانة غاز» و«أبوظبي التجاري» و«أبوظبي الإسلامي».

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 0.36% مع هبوط «إعمار العقارية» 0.2% و«داماك» 1.17% و«أرابتك» 1.24%، و«إعمار مولز» 1.58%، في مقابل صعود «إعمار للتطوير» و«الاتحاد العقارية» بنحو 0.73% و0.61% على التوالي. ونزل قطاع البنوك بنسبة 1.05% مع انخفاض سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.9% بعد مكاسب قياسية الأسبوع الماضي، فيما صعد «دبي الإسلامي» 0.95%.

وهبط قطاع الاستثمار بنحو 0.27% على أثر هبوط «سوق دبي» 0.78%، و«شعاع» 1.52%، بينما استقر «دبي للاستثمار» دون تغيير، وتراجع قطاع النقل بنسبة 1.1% مع هبوط «أرامكس» 1.42% و«العربية للطيران» 0.83%، فيما استقر «الخليج للملاحة» دون تغيير.

وواصل «الإمارات دبي الوطني» هيمنته على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 63.8 مليون درهم ليغلق عن 13.4 درهماً، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 63.15 مليون درهم ليقفل عند 5.3 دراهم، يليه «سلامة» بسيولة 15.4 مليون درهم ليصل عند 0.69 درهم محققاً أكبر نسبة صعود بنحو 4.51%، فيما كان «الصفوة مباشر» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.92% إلى 0.31 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، نزل قطاع البنوك بنسبة 0.21% مع انخفاض «أبوظبي التجاري» 1.63%، فيما استقر «أبوظبي الأول» دون تغيير، وصعد «أبوظبي الإسلامي» بنحو 0.19%. وهبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.48% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة نفسها، وهبط قطاع الاستثمار 1.57% مع تراجع «الواحة كابيتال» 1.89%.

بينما صعد قطاع العقار بنحو 0.85% مع ارتفاع «الدار» 0.92%، فيما انخفض «رأس الخيمة العقارية» 0.22%. وزاد قطاع الطاقة بنسبة 0.72% مع صعود «طاقة» 8.11% رغم انخفاض «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع» 0.1% و0.74% على التوالي.

وتصدر «دانة غاز» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 23.2 مليون درهم ليقفل عند 0.98 درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 20.7 مليون درهم ليصل عند 8.47 دراهم، يليه «أبوظبي الإسلامي» بتداولات 10.08 ملايين درهم ليصل إلى 5.16 دراهم. وحقق سهم «طاقة» أكبر نسبة صعود ليغلق عند 0.8 درهم، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.09% إلى 0.47 درهم.

ناسداك دبي

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.34% أو ما يعادل 11.15 نقطة ليغلق عند 3224.76 نقطة بعد التداول على 133.6 ألف سهم بقيمة 416 ألف دولار من خلال 47 عملية.

إفصاحات

أعلنت مجموعة جي أف أتش المالية المدرجة في بورصات دبي والبحرين والكويت، عن توافر رصيد نقدي لأسهمها في سوق دبي بقيمة 25.26 مليون درهم وفي بورصة البحرين بقيمة 5.08 ملايين دولار خلال شهر أغسطس 2019‎.

حددت شركة أملاك للتمويل غداً لعقد اجتماع مجلس إدارة لمناقشة أعمال الشركة الاعتيادية.

أعلنت الشركة «العالمية القابضة» موافقة مجلس إدارتها بالتمرير على صفقة الاستحواذ على شركتين تابعتين لشركة «شعاع كابيتال» اللتين تمارسان أنشطة الوساطة المالية في الدولة إلى «أي اتش سي هولدينغ»، التابعة لنا، شريطة الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة.

يجتمع مجلس إدارة شركة «ميثاق للتأمين التكافلي» في 11 سبتمبر الجاري لمناقشة أعمال الشركة خلال العام الجاري.

إرشادات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن المستثمر في أسواق المال يمكنه في أي وقت أو مكان وعبر التطبيق الذكي للهيئة أو موقعها الإلكتروني الاستفادة من خدمة الفصل في التظلمات، والحصول على الاستشارات القانونية، والاطلاع على التشريعات والتقارير الدورية الخاصة بالأسواق المالية.