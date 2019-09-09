«ماكواري فيوتشرز» عضو مقاصة في بورصة دبي للطاقة

المصدر: دبي- البيان

أعلنت بورصة دبي للطاقة DME، عن قبول «ماكواري فيوتشرز يو.إس.إيه ذ.م.م» عضو مقاصة، وبذلك ستكون مسؤولة عن عمليات المقاصة وتسوية الصفقات التي يبرمها عملاؤها الإقليميون والعالميون في بورصة دبي للطاقة.

ويتخصص قسم العقود الآجلة لمجموعة «ماكواري فيوتشرز» في وساطة العقود الآجلة المؤسسية في كل من أستراليا، وآسيا، والمملكة المتحدة، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، حيث تقدم للعملاء ضمان الأداء المالي لعمليات التداول في عقود الطاقة المدرجة وغير المدرجة OTC في البورصة.

وهي توفر حالياً خدمات المقاصة لمجموعة متنوعة من العملاء، بما في ذلك المؤسسات والشركات ومديرو الأصول والمنتجون ومستشارو تداول السلع CTA وبنوك الاستثمار في جميع أنحاء العالم. وتشرف «ماكواري فيوتشرز» على ما يزيد على 3 مليارات دولار من تمويلات العملاء المتعاملين بالعقود الآجلة.

وقال رائد السلامي، المدير العام لبورصة دبي للطاقة: «يشهد العقد الآجل لخام عمان من البورصة مشاركة قياسية من المتداولين هذا العام، الأمر الذي يعزى إلى مدى الشفافية الذي يتسم به في التسعير، والتمثيل الحقيقي لسوق النفط الخام في الشرق الأوسط وآسيا».