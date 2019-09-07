سوق دبي يحلّق بأكبر مكاسب أسبوعية في 5 أشهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

انتعشت أسهم دبي في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 15 مليار درهم، معززة بمجموعة من المحفزات الإيجابية بعد الكشف عن تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي تنفيذاً لرسالة الموسم الجديد التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

كما تلقت الأسهم دعماً إضافياً بإعلان بنك الإمارات دبي الوطني عن تفعيل زيادة نسب تملك الأجانب وزيادتها إلى 40% مستقبلاً، ما دفع سوق دبي للصعود بأكبر وتيرة أسبوعية في 5 أشهر.

وارتفع سوق دبي 4.8% عند مستوى 2890.92 نقطة، بدعم مكاسب العقار والنقل والاستثمار، فيما كان الدعم الأكبر من القطاع المصرفي الذي كان سبباً رئيسياً وراء هبوط سوق أبوظبي بنسبة 1% إلى 5114.09 نقطة إلى جانب تراجع أسهم العقار والاتصالات والخدمات.

ووصلت سيولة الأسهم خلال الأسبوع إلى 2.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.7 مليار في دبي، ومليار درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 1.1 مليار سهم، منها 797.5 مليوناً في دبي، و299.5 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 23.4 ألف صفقة.

وعزز المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب مشترياتهم في الأسهم الأسبوع الماضي بصافي استثمار 582.3 مليون درهم، منها 2.5 مليون للعرب، و107.5 ملايين للخليجيين، و472.3 مليوناً للأجانب، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 582.3 مليون درهم.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 10% بدعم المكاسب القوية لسهم «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 19.48%، و«دبي الإسلامي» 2.54%، و«جي إف إتش» 0.11%، وزاد قطاع العقار بنسبة 0.16% مع ارتفاع سهم «إعمار العقارية 1.01%، و»ديار«0.31%. وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 2.2% على وقع ارتفاع» دبي للاستثمار«1.53%، و»شعاع كابيتال«1.03%، و»سوق دبي المالي«4.77%، فيما ارتفع قطاع النقل 1.14% مع صعود»العربية للطيران«0.83%،و»أرامكس«0.71%"و»الخليج للملاحة«7.89%.

وهيمن»الإمارات دبي الوطني«على التداولات مع تدفق سيولة بنحو 794 مليون درهم، ليغلق عند 13.8 درهماً، ثم»دبي الإسلامي«بتداولات 250 مليون درهم ليقفل عند 5.25 دراهم، تلاه سهم» إعمار العقارية«بسيولة 1.77.8 مليون درهم، مغلقاً عند 5 دراهم.

وكان سهم»الإمارات دبي الوطني«الأكثر ارتفاعاً يليه»دبي الوطنية للتأمين وإعادة التأمين«، بنسبة 13.25% إلى 4.7 دراهم، تلاه سهم» الخليج للملاحة«بنسبة 7.89% إلى 0.82 درهم، فيما كان»الأسمنت الوطنية«الأكثر تراجعاً بنسبة 7.69% ليغلق عند 2.4 درهم، تلاه سهم»دار التكافل«بنسبة 3.09% إلى 0.595 درهم، ثم» الأغذية المتحدة«بنسبة 2.91% ليغلق عند 5 دراهم.

واتجه المستثمرون الأجانب والخليجيون نحو الشراء، بصافي استثمار 629 مليون درهم، منها 540.4 مليوناً للأجانب، و88.6 مليوناً للخليجيين، فيما مال المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 629 مليون درهم، موزعة بواقع 6.5 ملايين للعرب، و622.5 مليوناً للمواطنين.

سوق أبوظبي

وفى سوق أبوظبي، نزل قطاع البنوك 1.3% مع انخفاض»أبوظبي الأول«1.7%، و»أبوظبي التجاري«0.92%، في مقابل ارتفاع»أبوظبي الإسلامي«1.98%، وهبط قطاع العقار بنسبة 2.8% مع هبوط سهم»الدار«3.13%، في مقابل ارتفاع»رأس الخيمة العقارية«1.81%.

وانخفض قطاع الاتصالات بنسبة 0.71% مع هبوط سهم»اتصالات«بالنسبة ذاتها. فيما ارتفع قطاع الطاقة 1.1% مع صعود»دانة غاز«0.31%، و»أدنوك للتوزيع«2.66%. وزاد قطاع الاستثمار بنحو 3% على أثر صعود»إشراق 2%، و«الواحة كابيتال» 2.91%.

وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 328.4 مليون درهم، ليغلق عند 15 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي التجاري» بسيولة 138.4 مليون درهم، ليقفل عند 8.61 دراهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بتداولات 135.3 مليون درهم، ليصل عند 5.15 دراهم.

وتصدر «أكسا للتأمين» الأسهم الرابحة مع صعوده 25% عند 0.5 درهم، ثم «العالمية القابضة» بنسبة 15% ليغلق عند 3.45 دراهم، تلاه «مجموعة الشارقة» 15% إلى 0.89 درهم، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 21.72% إلى 1.55 درهم، ثم «البنك العربي المتحد» بنسبة 10% إلى 0.99 درهم، يليه «طيران أبوظبي» بنسبة 9.46% إلى 2.68 درهم.

واتجه المستثمرون العرب والخليجيون والمواطنون نحو الشراء، بصافي استثمار 68.14 مليون درهم، منها 9 ملايين درهم للعرب، و18.87 مليون درهم للخليجيين، و40.26 مليون درهم للمواطنين، فيما مال المستثمرون الأجانب نحو التسييل، بصافي استثمار 68.14 مليون درهم.

المؤسسات

كثّفت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية مشترياتها بصافي استثمار 257.4 مليون درهم، منها 12 مليوناً في أبوظبي، و 245.4 مليوناً في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 257.4 مليون درهم، موزعة بواقع 12 مليوناً في أبوظبي، و245.4 مليوناً في دبي.

