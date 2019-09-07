الدولار يستقر مع عزوف المستثمرين عن العملات مرتفعة المخاطر

المصدر: سنغافورة - رويترز

تلقى الدولار الدعم في مواجهة العملات المناظرة خاصة المرتفعة المخاطر جراء تقلبات أسعارها السريعة كما دعمت بيانات اقتصادية أمريكية متفائلة العملة الأمريكية أمس مما أوقف عمليات بيع لها تعرضت لها في الآونة الأخيرة، بينما عززت البيانات أيضا عملات آسيوية في الوقت الذي خفف فيه مستثمرون نظرتهم التشاؤمية في الآونة الأخيرة تجاه الاقتصاد العالمي.

وتشير مسوح منفصلة إلى أن أكبر اقتصاد في العالم في وضع أفضل مقارنة مع ما كان يخشاه المستثمرون.

وتسارع نشاط قطاع الخدمات الأمريكي في أغسطس، وعزز أرباب الوظائف في القطاع الخاص التوظيف بما يتجاوز التوقعات.

وساهم ذلك في عزوف عام عن المخاطرة في أسواق العملة والسندات والأسهم غذته أنباء عن استئناف المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين الشهر القادم.

وأبقت البيانات الدولار مستقراً مقابل معظم العملات الرئيسية مع ترقب المستثمرين لتقرير الوظائف الشهري لإلقاء النظرة التالية على متانة سوق العمل.

الخروج البريطاني

وسجل الجنيه الاسترليني أفضل أداء أسبوعي منذ مايو مرتفعاً نحو 1.4 بالمئة مقابل الدولار، في الوقت الذي بدا فيه أن البرلمان يدفع بريطانيا بعيداً عن حافة الخروج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق عبر التصويت بالموافقة على تأجيل الخروج.

واستقر الاسترليني عند 1.2328 دولار بحلول الساعة 0628 بتوقيت غرينتش. وارتفعت عملات آسيوية على نحو طفيف.

وقبع الدولار الأسترالي قرب أعلى مستوى في شهر الذي سجله أول من أمس عند 0.6817 دولار أمريكي. ولامس الوون الكوري الجنوبي أعلى مستوى في شهر عند 1198.40 للدولار ثم تراجع قليلا.

ولم يشهد مؤشر الدولار، الذي يتتبع أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من عملات منافسة تغيراً يذكر عند 98.387. واستقر اليورو خلال التعاملات عند 1.1040 دولار .

وصعد الين الياباني الذي يُعتبر ملاذا آمنا، والذي باعه المستثمرون لينخفض لأدنى مستوى في شهر عند 107.22 للدولار أمس، قليلا إلى 106.99 في مؤشر على تسلل بعض الحذر إلى السوق.

واستقر اليوان الصيني تقريباً على الرغم من أنه يتجه صوب تحقيق أول مكسب أسبوعي في 3 أسابيع.