التوتّرات التجارية تهبط بالنفط

المصدر: لندن - رويترز

انخفضت أسعار النفط، أمس، في الوقت الذي واصلت فيه التوترات التجارية بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين الضغط على المعنويات. وتراجع خام القياس العالمي برنت 35 سنتاً بنسبة 0.57% مسجلاً 60.60 دولاراً للبرميل، وتراجع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي كذلك 58 سنتاً بنسبة 1.03% مسجلاً 55.72 دولاراً للبرميل.

ورغم اتفاق بكين وواشنطن أمس الأول على إجراء محادثات رفيعة المستوى في أوائل أكتوبر المقبل، إلا أن القلق عاد ليسيطر على غالبية المستثمرين الذين يأملون انتهاء الحرب التجارية التي أدت إلى زيادات متبادلة للرسوم الجمركية بين أكبر اقتصادين في العالم، مما أضر بالنمو الاقتصادي.

ويؤثر النزاع سلباً على أسعار النفط، على الرغم من أن الأسعار ارتفعت على مدى العام بفضل عوامل أخرى من بينها تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وروسيا لتصريف المخزونات.