الأسواق تنهي الأسبوع على تباين والسيولة تتخطى 700 مليون

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

تباين أداء أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس واستمر الزخم على أسهم بنوك سوق دبي مع تفاؤل المستثمرين بالمحفزات الأخيرة بعد إعلان «الإمارات دبي الوطني» عن تفعيل زيادة الملكية الأجنبية إلى 20%، في وقت تعززت السيولة بنحو ملحوظ مع تخطيها 700 مليون درهم متركزة بشكل رئيسي في أسهم المصارف.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.38% أو ما يعادل 10.98 نقاط ليغلق عند 2890.92 نقطة مع صعود أسهم البنوك والاستثمار في مقابل تراجع العقار، فيما خسر سوق العاصمة نحو 10.78 نقاط أو ما نسبته 0.21% ليقفل عند 5114.09 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات. ووصلت السيولة الإجمالية للأسهم لنحو 708.7 ملايين درهم موزعة بواقع 360.8 مليوناً في أبوظبي و347.8 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 222.08 مليون سهم منها 143.02 مليوناً في دبي و79.06 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4377 صفقة.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.96% مع ارتفاع «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 1.47% و«دبي الإسلامي» 0.57%، وزاد قطاع الاستثمار بنحو 0.18% بدعم مكاسب أسهم «السلام» 2.13% و«شعاع» 1.86% واستقرار «دبي للاستثمار» و«سوق دبي» دون تغيير. وصعدت أسهم النقل بنحو 0.55% مع صعود أسهم «أرامكس» 0.47%، فيما استقر «العربية للطيران» دون تغيير. بينما هبط قطاع العقار بنحو 0.54% مع انخفاض «إعمار العقارية» 0.79% و«إعمار للتطوير» 0.73% و«داماك» 0.63% و«أرابتك» 0.62% و«ديار» 0.31%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 143 مليون درهم ليغلق عند 13.8 درهماً، ثم «الخليج للملاحة» بسيولة 50.86 مليون درهم ليقفل عند 0.82 درهم، تلاه «إعمار العقارية» بتداولات 44.9 مليون درهم إلى 5 دراهم. وكان سهم «دبي الوطنية للتأمين» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 13.25% إلى 4.7 دراهم، فيما كان «اكتتاب» الأكثر انخفاضاً بنسبة 2.71% إلى 0.21 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.18% مع هبوط أسهم «أبوظبي التجاري» 1.49%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» و«بنك الشارقة» و«الشارقة الإسلامي» بنحو 0.19% و0.35% و0.81% على التوالي، وهبط قطاع الاتصالات 0.59% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وهبط قطاع العقار 1.79% مع تراجع سهم «الدار» 1.81% و«رأس الخيمة العقارية» 1.53%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.21% مع ارتفاع «دانة غاز» 0.2% و«طاقة» 0.82% واستقر «أدنوك للتوزيع» دون تغيير. وزاد قطاع الاستثمار بنحو 1.37% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 1.92% و«إشراق» 0.49%.

وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 171.3 مليون درهم ليغلق عند 15 درهماً، ثم «واحة الزاوية» بسيولة 78.4 مليون درهم ليقفل عند 2.29 درهم، يليه «العالمية القابضة» بتداولات 34.26 مليون درهم ليصل عند 3.45 دراهم، متصدراً الأسهم الرابحة بعد صعوده بالحد الأعلى بنسبة 15%، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.91% إلى 1.55 درهم.

ناسداك دبي

وانخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.39% أو ما يعادل 12.69 نقطة ليغلق عند 3235.91 نقطة، بعد التداول على 357.02 ألف سهم بقيمة 2.6 مليون دولار من خلال 196 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 1400 عقد بقيمة 517.65 ألف درهم من خلال 5 عمليات، حيث ارتفعت عقود «دبي الإسلامي» 0.56%، فيما انخفضت عقود «الدار» 1.8% وعقود «إعمار» 0.81% و«أرابتك» 0.62%.

إرشادات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن قيام المطلعين بالشركة المدرجة بإجراء تداولات خلال فترة الحظر الخاصة بالإفصاح عن البيانات المالية للشركة المدرجة، وذلك قبل 15 يوماً من نهاية الفترة المالية الربعية أو النصف سنوية أو السنوية ولحين الإفصاح عن البيانات المالية، يعتبر من الأخطاء التي تؤخذ على المستثمر وتصنف كمخالفة لأحكام القانون الاتحادي رقم 4 لسنة 2000 والأنظمة الصادرة تنفيذاً له.