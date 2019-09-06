سوق أبوظبي العالمي يصدر دليلاً لتنظيم أنشطة الأوراق المالية الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

أصدرت سلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي «دليل تداول الأوراق المالية الرقمية» وذلك لدعم تطوير الأصول الرقمية ضمن إطار تنظيمي تقدمي وشامل. وانسجاماً مع المنهج المتكامل الذي تتبعه سلطة تنظيم الخدمات المالية فيما يخص تنظيم أنشطة الأصول الرقمية، يوفّر الدليل الجديد المزيد من الوضوح والشفافية لأصحاب الأنشطة المتعلقة بالأصول الرقمية في سوق أبوظبي العالمي. كما يأتي استكمالاً لعدد من الإصدارات الإرشادية السابقة مثل الدليل الذي أصدره سوق أبوظبي العالمي في أكتوبر 2017 تحت عنوان «الدليل الإرشادي لمعاملات الطرح الأولي للعملة والعملات الافتراضية» والإطار التنظيمي الخاص بأنشطة الأصول المشفرة الصادر في يونيو 2018.

وقال معالي أحمد علي الصايغ، وزير دولة، ورئيس مجلس الإدارة التنفيذي لسوق أبوظبي العالمي: من المهم أن نستمر في الصدارة كدولة واقتصاد تقدميين، ومن خلال الاستجابة للاحتياجات المتغيرة لمجتمعنا المحلي وتوقع تطورات السوق العالمي وتأثيره على سوقنا المحلي، وبصفته مركزاً مالياً دولياً، يلعب سوق أبوظبي العالمي دوراً استراتيجياً في خلق فرص مالية جديدة، وتقديم مقترحات أعمال رائدة تفيد شركاتنا المحلية وشركاءنا العالميين. وتتميز منصة الأصول الرقمية الشاملة لسوق أبوظبي العالمي بشفافيتها وممارساتها المبتكرة والتقدمية فيما يتعلق بالأنظمة والأطر التشريعية وممارسات الأعمال.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: يعزز نشر الدليل مكانة سلطة تنظيم الخدمات المالية كجهة تنظيمية رائدة في سوق الأصول الرقمية. ويهدف الدليل أيضاً إلى تعزيز مكانة السوق كمؤسسة مالية رقمية ذكية ومكانة أبوظبي كمركز مالي للابتكار.