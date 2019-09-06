2.75 مليار استثمارات الأجانب في «سوق أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفع صافي الاستثمار الأجنبي لغير العرب في سوق أبوظبي للأوراق المالية خلال الأشهر الثمانية الأولى إلى 2.75 مليار درهم بنمو 39.8% مقارنة بـ 1.966 مليار خلال الفترة ذاتها من 2018.

وجاءت الزيادة في حجم الاستثمارات الأجنبية غير العربية المتدفقة إلى السوق بدعم البيئة الاستثمارية الجاذبة التي يتمتع بها السوق والتي جرى تعزيزها خلال الفترة الماضية وعلى نحو شجع المؤسسات الأجنبية للاستثمار.

وتظهر الجداول البيانية ذات العلاقة بحركة الاستثمار الأجنبي غير العربي التي يوثقها السوق، زيادة وتيرة تداولات هذه الشريحة منذ بداية العام الجاري، حيث بلغت قيمة الصفقات المبرمة لصالحهم 31.473 مليار درهم بيعاً وشراء من يناير وحتى 4 سبتمبر الجاري بزيادة 92% مقارنة بـ 16.4 ملياراً في الفترة ذاتها من 2018.

وبلغت صفقات الشراء التي أبرمها المستثمرون الأجانب من غير العرب 17.12 مليار درهم منذ بداية العام وحتى 4 سبتمبر في حين وصلت قيمة مبيعاتهم 14.353 مليار درهم، الأمر الذي نتج عنه صافي استثمار بقيمة 2.77 مليار درهم.

وتظهر الأرقام الرسمية الصادرة عن السوق أن الزيادة التي شهدها الاستثمار الأجنبي غير العربي أسهمت في ارتفاع قيمة التداولات المبرمة في السوق والتي بلغت قيمتها نحو 70 مليار درهم.