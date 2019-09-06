«رسالة الموسم» تمنح أسهم دبي 15 مليار درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

انتعشت أسهم دبي في تداولات الأسبوع الماضي وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 15 مليار درهم معززة بمجموعة من المحفزات الإيجابية بعد الكشف عن تشكيل لجنة عليا للتخطيط العقاري في دبي تنفيذاً لرسالة الموسم الجديد التي أعلنها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله.

كما تلقت الأسهم دعماً إضافياً بإعلان بنك الإمارات دبي الوطني عن تفعيل زيادة نسب تملك الأجانب وزيادتها إلى 40% مستقبلاً، ما دفع سوق دبي للصعود بأكبر وتيرة أسبوعية في 5 أشهر.

وارتفع سوق دبي 4.8% عند مستوى 2890.92 نقطة، بدعم مكاسب العقار والنقل والاستثمار، فيما كان الدعم الأكبر من القطاع المصرفي الذي كان سبباً رئيسياً وراء هبوط سوق العاصمة 1% إلى 5114.09 نقطة إلى جانب تراجع أسهم العقار والاتصالات والخدمات.

ووصلت سيولة الأسهم خلال الأسبوع إلى 2.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.7 مليار في دبي، ومليار درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 1.1 مليار سهم، منها 797.5 مليوناً في دبي، و299.5 مليوناً في أبوظبي، عبر تنفيذ 23.4 ألف صفقة.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع في سوق دبي «الإمارات دبي الوطني» بنسبة 19.5% و«دبي الإسلامي» 2.54% و«إعمار العقارية» 1.01% و«دبي للاستثمار» 1.53% و«سوق دبي المالي» 4.8% و«أرامكس» 0.71%، بينما صعد في أبوظبي «أبوظبي الإسلامي» 1.98% و«دانة غاز» 0.31% و«أدنوك للتوزيع» 2.66% و«الواحة كابيتال» 2.9%.

وعزز المستثمرون العرب والخليجيون والأجانب مشترياتهم في الأسهم الأسبوع الماضي بصافي استثمار 582.3 مليون درهم، منها 2.5 مليون للعرب، و107.5 ملايين للخليجيين، و472.3 مليوناً للأجانب، فيما مال المستثمرون المواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 582.3 مليون درهم.

وكثفت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية مشترياتها بصافي استثمار 257.4 مليون درهم، منها 12 مليوناً في أبوظبي، و245.4 مليوناً في دبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 257.4 مليون درهم، موزعة بواقع 12 مليوناً في أبوظبي، و245.4 مليوناً في دبي.