«الإمارات دبي الوطني» يبيع 52.6 مليون سهم من «نتورك إنترناشيونال»

المصدر: دبي - وام

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني بيع 52.6 مليون سهم عادي من إجمالي أسهمه في رأسمال «نتورك إنترناشيونال» البالغة ١١٢٫١ بسعر 580 سنتاً للسهم العادي وبلغت قيمة الصفقة 304.9 ملايين جنيه إسترليني.

وقال البنك في بيان لسوق دبي المالي إنه سيحتفظ بـ59.7 مليون سهم عادي من أسهم رأسمال الشركة 11.9% من كامل الأسهم المصدرة مشيراً إلى أنه لن يتلقى أي مبالغ ناتجة عن عملية الطرح.

وأكد أن قائمة المجموعات التي تولت دور المنسق والمدير المنظم لعملية الطرح شملت «سيتي جروب جلوبال ماركتس ليمتد» و«مورغان ستانلي آند كو إنترناشيونال بي إل سي» و«جيه بي مورغان سيكيوريتيز بي ال سي» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال المحدودة».

وأعلن البنك في أبريل بيع 127.47 مليون سهم عادي من حصته في «نتورك إنترناشيونال» بسعر 435 سنتا للسهم بـ554.5 مليون إسترليني من خلال الإدراج الثانوي لأسهم الشركة في بورصة لندن.