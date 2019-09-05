«الأنصاري للصرافة» تحذر عملاءها من الرسائل والمكالمات الهاتفية الوهمية

المصدر: دبي- البيان

حذرت «الأنصاري للصرافة» العملاء من ظاهرة الاحتيال عبر وسائل الاتصال، لا سيما الرسائل الواردة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الرسائل النصية، والمكالمات الهاتفية، داعية إلى توخي الحذر من المكالمات الاحتيالية باسمها، والتي تدّعي الفوز بجوائز نقدية قيّمة أو الرد على الرسائل الوهمية، التي ترد من أرقام خاصة وليس من الرقم المعتمد للشركة.

ونوّهت الشركة بأنها لا تطالب الفائزين بجوائز «مكافآت الأنصاري للصرافة» بالإفصاح عن أية بيانات شخصية، مثل رقم الهوية الشخصية أو تفاصيل الحساب البنكي، أو بدفع أية رسوم نظير استلام الجائزة، مؤكدة ضرورة زيارة أقرب فرع لها أو الاتصال على مركز خدمات العملاء على الرقم (600546000) أو زيارة الموقع الإلكتروني alansariexchange.com أو مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية للشركة، وذلك للتأكد من قائمة الفائزين.