الأسواق تربح 1.9 مليار بدعم مشتريات على الأسهم القيادية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

عادت الأسهم لمسار الصعود في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي 1.9 مليار درهم بفعل مشتريات انتقائية استهدفت الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار، في وقت عاودت السيولة الانخفاض إلى ما دون 350 مليون درهم مع ترقب المستثمرين لظهور محفزات جديدة.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.12% تعادل 3.5 نقاط ليصل عند مستوى 2879.94 نقطة، مع صعود أسهم البنوك والنقل والخدمات والتأمين، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 0.39% أو ما يوازي 19.75 نقطة ليغلق عند 5124.87 نقطة، مستمداً الدفع من أسهم البنوك والعقار والاستثمار والتأمين والطاقة.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 338.6 مليون درهم، منها 165.6 مليوناً في دبي، و173 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 170 مليون سهم، موزعة بواقع 118.4 مليون سهم في دبي، و51.5 مليون سهم في أبوظبي، من خلال 4765 صفقة.

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك 0.2% مع استمرار وتيرة مكاسب «الإمارات دبي الوطني» للجلسة الثالثة على التوالي، إذ صعد أمس 0.74%، بينما انخفض «دبي الإسلامي» 0.38%. وصعد أيضاً قطاع النقل 1.3% على أثر ارتفاع «العربية للطيران» 1.68%، و«أرامكس» 1.2%.

وهبط قطاع العقار 0.1% على وقع تراجع «إعمار العقارية» 0.2%، و«داماك» 1.04%، و«الاتحاد العقارية» 0.3%، بينما ارتفع «إعمار للتطوير» 0.73% و«أرابتك» 1.25%. وتراجع قطاع الاستثمار بنحو 0.51%، مع انخفاض «سوق دبي» 1.53%، و«شعاع كابيتال» 2.42%، فيما استقر «دبي للاستثمار».

وهيمن سهم «الإمارات دبي الوطني»، على النشاط في سوق دبي للجلسة الثالثة بعدما استقطب سيولة بنحو 47 مليون درهم، ليغلق عند 13.6 درهماً، تلاه سهم «إعمار العقارية» بتداولات 30.5 مليون درهم، ليقفل عند 5.04 دراهم، ثم سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 24.5 مليون درهم ليقفل عند 5.22 دراهم. وحقق «المصرف الخليجي التجاري» أكبر ارتفاع بنسبة 7.58% إلى 0.53 درهم، فيما كان «آن ديجيتال سيرفسس»، الأكثر تراجعاً بنسبة 2.62% إلى 0.22 درهم.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.67% مع ارتفاع «أبوظبي الأول» 0.94%، فيما استقر سهما «أبوظبي التجاري» و«الإسلامي» دون تغيير، وزاد قطاع العقار 1.55% بدعم مكاسب «الدار» 1.38%، و«رأس الخيمة العقارية» 4.09%.

وزاد قطاع الطاقة بنحو 1.75% مع صعود «دانة غاز» 2.08%، و«أدنوك للتوزيع» 1.89%، فيما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 1.85% على أثر صعود «إشراق» 2%، و«الواحة كابيتال» 1.96%. بينما هبط قطاع الاتصالات بنسبة 0.71% مع نزول سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 42.2 مليون درهم، ليصل عند 15 درهماً، تلاه «أبوظبي التجاري» بتداولات 27 مليون درهم، ليستقر عند 8.74 دراهم، وتصدر «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» الأسهم الرابحة مع ارتفاعه 8.7% ليغلق عند 0.5 درهم، فيما كان «أبوظبي لبناء السفن»، الأكثر تراجعاً بنسبة 8.94% إلى 1.63 درهم.

إفصاحات

أعلنت شركة «أرابتك القابضة» عن عزمها دراسة إمكانية الوصول إلى اتفاقية تعاون مشترك في قطاع المشاريع الإنشائية مع شركة «تروجان القابضة»، ومقرها أبوظبي.

وقالت الشركة في بيان لها أمس على سوق دبي المالي، إنها ستعلن جميع المستجدات حول الموضوع في حال تحققها أو في حال لم تؤد المفاوضات إلى اتفاق. وفي بيان منفصل، أعلنت أرابتك عن تعيين وائل فرسخ رئيساً تشغيلياً للشركة.

يجتمع مجلس إدارة شركة «أسمنت رأس الخيمة» في 10 سبتمبر المقبل للنظر في تقرير المدير العام عن وضع الشركة، وإعادة تشكيل كل من لجنتي التدقيق والترشيحات والمكافآت، والنظر كذلك في فرص استثمارية.

يعقد مجلس إدارة شركة «الواحة كابيتال» اجتماعاً في 9 سبتمبر الجاري لمناقشة مستجدات العمل بشكل عام ومواضيع إدارية.

أعلنت شركة «القدرة القابضة» أن مجلس إدارتها سيجتمع في 10 سبتمبر الجاري للنظر في مواضيع عامة مرتبة بالشركة ولن تؤثر على سعر السهم.