«نتورك إنترناشيونال» و«سي آر تو» يتعاونان لتقديم الخدمات المصرفية عبر الهواتف المحمولة

المصدر: دبي - البيان

وقّعت شركة سي آر تو المتخصصة في مجال البرمجيات المصرفية اتفاقية شراكة استراتيجية مع «نتورك إنترناشيونال»، المزود للخدمات الداعمة للتجارة الرقمية في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا.

وسيتعاون الجانبان في إطار الاتفاقية لتقديم الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتحركة كخدمة مستضافة مدارة، لتتمكن البنوك من نشر خدماتها المصرفية عبر الهواتف المتحركة بسرعة وإدارتها بكفاءة من حيث التكلفة.

وتقدم «نتورك إنترناشيونال» خيارات متكاملة من تقنيات المدفوعات المدعومة بالتكنولوجيا الحديثة كخدمة مدارة لأكثر من 220 مؤسسة مالية في المنطقة. وستمكّن الشراكة البنوك من الوصول إلى منصة مصرفية سبّاقة كخدمة مدارة، بما يعني انخفاض التكاليف الأولية وتقليل الحاجة إلى دعم تكنولوجيا المعلومات من عملاء البنوك المحتملين.

وقال أندرو كي، المدير التنفيذي لشركة «نتورك إنترناشيونال» - أفريقيا: ستتمكن البنوك بفضل قدرتنا على نشر الخدمات المصرفية عبر الهواتف المتحركة كخدمة مدارة، من تقديم تطبيقاتها المصرفية لعملائها أسرع من أي وقت مضى دون أي تأخير، أو بدون التعقيد والتكلفة والموارد اللازمة عن طريق توفير البنية التحتية الضرورية لتشغيلها داخلياً.