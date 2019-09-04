مشتريات أجنبية ومؤسسية تُقلّص ضغوط جني الأرباح

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

هبطت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس، أثر تعرضها لعمليات جني أرباح جزئية عقب موجة صعود قوية، لكن مشتريات جيدة للأجانب والمؤسسات قلصت ضغوط البيع مع استمرار حالة التفاؤل المسيطرة على المعنويات بعد المحفزات الإيجابية الأخيرة، وتجاوزت السيولة حاجز 650 مليون درهم.

وتركزت التداولات في سوق دبي على سهم «الإمارات دبي الوطني» بشكل رئيسي بعد استقطابه أكثر من نصف سيولة السوق ليرتفع 2.66% مواصلاً التحليق نحو أعلى مستوياته في 12 عاماً بعد الإعلان عن تفعيل زيادة نسب تملك الأجانب إلى 20% وزيادتها إلى 40% مستقبلاً.

وتراجع سوق دبي بنسبة 0.46% إلى مستوى 2876.44 نقطة، مع انخفاض أسهم العقار والاستثمار والتأمين والنقل والاتصالات، فيما هبط سوق أبوظبي بنسبة 1% ليصل إلى مستوى 5105.12 نقاط، متأثراً بتراجع أسهم البنوك والعقار والاستثمار والاتصالات والطاقة والخدمات.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 656 مليون درهم، منها 433.9 مليون درهم في دبي، و222 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 227.5 مليون سهم، موزعة بواقع 166.16 مليون سهم في دبي، و61.3 مليوناً في أبوظبي، من خلال 5481 صفقة.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 2.08% مع هبوط «إعمار العقارية» 2.32%، و«إعمار للتطوير» 2.15%، و«إعمار مولز» 2.07%، و«الاتحاد العقارية» 1.19%، و«أرابتك» 1.23%، و«داماك» 1.03%، و«ديار» 1.54%، فيما هبط قطاع الاستثمار بنسبة 0.85% مع نزول «دبي للاستثمار» 1.48%، و«شعاع كابيتال» 0.8%، فيما ارتفع «سوق دبي المالي» 1.1%.

وانخفض قطاع النقل بنسبة 0.85% مع هبوط «العربية للطيران» 0.83%، و«أرامكس» 0.71%، و«الخليج للملاحة» 2.25%. وعلى الجانب الآخر، صعد قطاع البنوك بنسبة 0.94% مع ارتفاع سهم «الإمارات دبي الوطني» 2.66%، فيما انخفض «دبي الإسلامي» 0.76%.

وهيمن «الإمارات دبي الوطني» على صدارة التداولات للجلسة الثانية على التوالي مستقطباً سيولة بنحو 279.07 مليون درهم ليغلق عند 13.5 درهماً، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات 33.5 مليون درهم، ليقفل عند 5.24 دراهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات 30 مليون درهم ليصل عند 5.05 دراهم، متصدراً الأسهم الأكثر تراجعاً فيما كان «اكتتاب» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 5.31% إلى 0.218 درهم.

سوق أبوظبي

وفي سوق أبوظبي، انخفض قطاع البنوك بنسبة 1.1% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.07%، و«أبوظبي التجاري» 2.56%، فيما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.19%، فيما هبط قطاع الاتصالات 0.7% مع تراجع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وانخفض قطاع العقار 2.91% مع تراجع «الدار» 3.11%، فيما استقر «رأس الخيمة العقارية» دون تغيير، وهبط قطاع الطاقة 0.4% عقب انخفاض «دانة غاز» 0.1%، و«طاقة» 0.81%، و«أدنوك للتوزيع» 0.75%.

وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 60 مليون درهم، ليغلق عند 14.86 درهماً، تلاه سهم «أبوظبي الإسلامي»، بتداولات 50.4 مليون درهم ليصل عند 5.14 دراهم، ثم «الدار العقارية»، بسيولة 33 مليون درهم، ليقفل عند 2.18 دراهم.

وحقق سهم «فودكو» أكبر نسبة ارتفاع بالحد الأعلى بعدما زاد بنسبة 14.81% إلى 3.1 دراهم، فيما كان «الدار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3.11% إلى 2.18 درهم.

الأجانب والمؤسسات

ومال المستثمرون الخليجيون والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 159 مليون درهم، منها نحو 55 مليون درهم للخليجيين، و104.17 ملايين درهم للأجانب، فيما اتجه المستثمرون العرب والمواطنون نحو البيع، بصافي استثمار 159 مليون درهم، منها 4 ملايين درهم للعرب، و155 مليون درهم للمواطنين.

واتجهت المحافظ الاستثمارية نحو الشراء، بصافي استثمار 50.4 مليون درهم، منها 36.7 مليونا في دبي، و13.7 مليونا بأبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو التسييل، بصافي استثمار 50.4 مليون درهم، موزعة بواقع 36.7 مليون درهم في دبي، و13.7 مليوناً في أبوظبي.

إرشادات

دعت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين في الأوراق المالية إلى ضرورة التعرف على حقوقهم وممارستها وخاصة: الحق في تلَقّي نسخة من القوائم المالية للشركة، وحضور اجتماعات الجمعية العمومية للمساهمين ومناقشة البيانات المالية وأداء الشركة، وحق التصويت والمصادقة على قرارات الجمعية العمومية، والحصول على الأرباح في حالة الإعلان عن توزيعات الأرباح، وأولوية الشراء للإصدارات الجديدة من أسهم الشركة، وكذلك الحصول على حصة من ممتلكات الشركة عند التصفية.

إفصاحات

يناقش مجلس إدارة شركة «دريك آند سكل إنترناشيونال» الأحد المقبل، أعمال لجان مجلس الإدارة، ومحضر المجلس السابق، والأمور الروتينية.

يجتمع مجلس إدارة شركة «شعاع كابيتال» غداً لاتخاذ قرار بالتمرير متعلق بأعمال الشركة.

أعلنت شركة «أوتاد» أن جمعيتها العمومية ستناقش خلال اجتماعها القادم المقرر في 18 سبتمبر مقترح إلغاء إدراجها في سوق دبي المالي اعتباراً من 30 سبتمبر الجاري.

أعلنت شركة «دبي الأولى للتطوير العقاري» عن سداد كامل المديونية المُستحقة عليها لصالح أحد البنوك الخليجية، بتمويل من الشركة الأم (المزايا القابضة) عن طريق حساب جارٍ بين الطرفين، فيما تبلغ المديونية التي تم سدادها 189.5 مليون درهم.

يعقد مجلس إدارة شركة الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» اجتماع مجلس إدارة في 8 سبتمبر لمناقشة مستجدات الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية واستمرارية الشركة.

أعلنت شركة «الاتحاد للتأمين» تعيين راماناثان فيدياناثان بمنصب رئيس الدائرة المالية بدلاً من هاري براساد المستقيل من منصبه، كما تقدم أنشول سريفاستاف باستقالته من منصبه كرئيس قسم المعلومات وذلك لظروف خاصة.

يجتمع مجلس إدارة «بنك رأس الخيمة الوطني» في 8 سبتمبر لمناقشة بعض الأعمال المصرفية العامة التي ليس لها تأثير على سعر السهم.