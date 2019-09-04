«الأوراق المالية» تُغرّم 3 شركات مدرجة لعدم الإفصاح عن نتائجها

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

غرّمت هيئة الأوراق المالية والسلع 3 شركات مدرجة نحو 30 ألف درهم بسبب عدم الإفصاح عن البيانات المالية السنوية للعام الماضي خلال المدة القانونية المحددة.

وأضافت الهيئة أن الشركات الثلاث هي الخليج للصناعات الدوائية «جلفار» و«بنك الاستثمار» وشركة «ماركة» بواقع 10 آلاف درهم لكل شركة منها.

وأشارت الهيئة إلى أن عدم الإفصاح عن البيانات المالية خلال المدة القانونية المحددة يشكل مخالفة في شأن النظام الخاص بالإفصاح والشفافية وكذلك المادة (2) من قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة بشأن نظام الإفصاح الإلكتروني.

ويأتي إعلان الهيئة عن أسماء الشركات المخالفة انطلاقاً من دورها الرقابي والإشرافي على قطاع الأوراق المالية، وحرصاً على اتخاذ الإجراءات المقررة قانوناً تجاه المخالفين لأحكام قانون الهيئة والأنظمة الصادرة بمقتضاه.

وشرعت الهيئة في تطبيق قرار مجلس إدارة الهيئة الخاص بنشر أسماء المخالفين، اعتباراً من يونيو 2017، وتحاط عملية النشر بأقصى درجات الحيطة والعناية، حيث إن نشر المعلومات والبيانات الخاصة بالمخالفين لن يتم إلا بعد دراسة الحالة والتحقق منها.