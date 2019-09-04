«إعمار» تروّج لصكوك جديدة الجمعة المقبل

المصدر: دبي - البيان

كلفت شركة إعمار العقارية 7 بنوك لترتيب سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت في سنغافورة وهونغ كونغ ولندن اعتباراً من يوم الجمعة المقبل 6 سبتمبر 2019.

وذكرت الشركة في بيان أمس نشر على سوق دبي المالي، أن ذلك قد يتبعه طرح صكوك من الدرجة الأولى غير محمّلة بضمانات بالدولار، لمدة 10 سنوات ضمن برنامج الشركة لإصدار شهادات ائتمان بقيمة ملياري دولار، وفقاً لظروف السوق. وأضافت أنها ستقوم بدور الملتزم وفقاً لأحكام هذا البرنامج.

وأوضحت أنها عينت كلاً من بنك ستاندرد تشارترد منسقاً عالمياً منفرداً وبنك دبي الإسلامي مستشار شريعة إسلامية، بالإضافة إلى «دويتشه بنك» و«الإمارات دبي الوطني كابيتال» وبنك أبوظبي الأول وبنك المشرق ومصرف الشارقة الإسلامي كمديرين للاكتتاب وحافظي السجلات.