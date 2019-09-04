منتدى للمستثمرين في «فينتك أبوظبي»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلن سوق أبوظبي العالمي إطلاق منتدى المستثمرين خلال قمة «فينتك أبوظبي 2019». ويُعد منتدى المستثمرين إضافة جديدة لقمة فينتك أبوظبي هذا العام لجذب كبار مستثمري رؤوس الأموال المخاطرة المحليين والدوليين، حيث يوفر منصة لتبادل الأفكار والتعرف على أفضل الممارسات.

ومن المقرر عقد المنتدى في أول يوم من فينتك أبو ظبي وذلك في 21 أكتوبر، حيث سيتضمن جلسات نقاشية تسلط الضوء على آخر التوجهات في قطاع رأس مال المخاطر، وأبرز قصص النجاح في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كما يستضيف المنتدى أبرز رواد قطاع التكنولوجيا المالية والمؤثرين محلياً وعالمياً.

وستحظى المشاريع الناشئة التي تم اختيارها ضمن مبادرتي فينتك 50 وتحدي الابتكار وبرامج سوق أبو ظبي العالمي للابتكار ومسرعات الأعمال على فرصة التواصل مع المستثمرين الحاضرين خلال المنتدى.

وقال ريتشارد تنج، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية لدى سوق أبوظبي العالمي: نحرص كل عام على تقديم الأفضل لكل شركائنا الاستراتيجيين من خلال مهرجان فينتك أبوظبي، متوقعاً نمو أنشطة التكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشكل كبير خلال السنوات القليلة المقبلة، لتتجاوز قيمتها الـ 2.5 مليار دولار وفق بعض التقديرات.

وأضاف أن الإمارات تعد المتلقي الرئيسي لتمويلات فينتك، لذلك يسعى السوق إلى استعراض أهم الدروس المستفادة والمبادرات التي تم إطلاقها من رواد القطاع كون سوق أبوظبي العالمي يضم العديد من أهم وأكبر مديري صناديق رأس المال المخاطر بفضل إطار عمله التنظيمي المتطور.