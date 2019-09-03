«إعمار» تعين 7 بنوك لإصدار صكوك دولارية

المصدر: دبي - سيد صالح

عيّنت شركة إعمار العقارية 7 بنوك محلية وعالمية لطرح صكوك قياسية مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك بُغيَة سداد قرض بأقل فوائد ممكنة، وفقاً لما نشرته أمس وكالة «بلومبرغ» للأنباء نقلاً عن مصادر مطلعة.

والبنوك هي «الإمارات دبي الوطني»، و«دبي الإسلامي»، و«أبوظبي الأول»، ومصرف الشارقة الإسلامي، و«المشرق »، و«ستاندرد تشارترد» و«دويتشه بنك».

وأفادت الوكالة بأن الشركة باتت قريبة من تعيين بنوك لإتمام صفقة طرح الصكوك الدولارية التي من الممكن إتمامها في غضون الشهر الجاري.

ومن المعروف أن سعر بيع الصكوك القياسية عادةً ما يبلغ 500 مليون دولار على أقل تقدير.

يذكر أن آخر طرح أجرته «إعمار العقارية» لصكوك كان في عام 2016، حيث طرحت الشركة آنذاك صكوكاً يُستحق سدادها بعد 10 سنوات، وجنت من بيعها 750 مليون دولار.