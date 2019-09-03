43 مليار دولار إصدارات صكوك متوقعة في النصف الثاني 2019

المصدر: دبي- البيان

أكد نيتيش بوجناغاروالا، نائب رئيس وكالة «موديز» أن النشاط المتزايد في السعودية وماليزيا أسهم في حجم إصدار قوي للصكوك، بلغ قدره 87 مليار دولار في الأشهر الستة الأولى من العام الجاري.

حيث قلل ذلك من احتياجات التمويل، وتوقع أن ينخفض حجم الإصدارات في النصف الثاني إلى نحو 43 مليار دولار، على الرغم من أن ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي، ولا سيما المملكة العربية السعودية، ستواصل إصدارها بانتظام.

وتواصل الحكومات عبر أسواق التمويل الإسلامي الأساسية (ماليزيا وإندونيسيا ودول مجلس التعاون الخليجي) تعديل مزيج التمويل، ما يدعم النمو طويل الأجل في حجم الصكوك.

ويعكس هذا التغيير التقارب والصلة العميقة لهذه البلدان في ما يتعلق بالتمويل الإسلامي، ورغبة حكوماتها في تعزيز الخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، كما يدعم كلاً من الطلب المتزايد على الصكوك من البنوك الإسلامية في أسواقها المحلية، وإصدار البنك المركزي في أسواق التمويل الإسلامي الأساسي زيادة إصدار السندات الإسلامية.

ويمكن أن يحفز داخلو السوق الجدد والصكوك الخضراء إصدار السندات الإسلامية أيضاً. وتتوقع «موديز» دخول بعض الحكومات الإفريقية إلى السوق.