«الإمارات دبي الوطني» يرفع تملك الأجانب إلى %20

المصدر: دبي - البيان

أعلن بنك الإمارات دبي الوطني أمس رفع نسبة تملك الأجانب من 5% إلى 20% بأثر فوري، وذلك بعد أن حصل على الموافقات الرقابية اللازمة وموافقة كل من مساهمي ومجلس إدارة البنك.

كما أعلن البنك عن نيته لزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40% مستقبلاً، وسيسعى إلى الحصول على الموافقات اللازمة من المساهمين والهيئات الرقابية ذات الصلة في الوقت المناسب.

وقال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس مجلس إدارة بنك الإمارات دبي الوطني: من دواعي سرور بنك الإمارات دبي الوطني الإعلان عن رفع نسبة تملك الأجانب من 5٪ إلى 20٪ بأثر فوري. كما يسر البنك الإعلان عن نيته لزيادة نسبة تملك الأجانب إلى 40% مستقبلاً وسيسعى للحصول على الموافقات الرقابية اللازمة وموافقة كل من مساهمي ومجلس إدارة البنك.

وبالنظر إلى ما يحظى به البنك من مكانة بارزة كشريك استراتيجي لحكومة الإمارات الرشيدة، فنحن على ثقة بأن الإعلان سيكون له دور فاعل في بلورة رؤية وأهداف قيادة الدولة وتطويرها كمنصة محورية في الاقتصاد العالمي.

وأضاف: نحن على ثقة بأن هذا الإعلان سيرسّخ مكانة الإمارات كإحدى أكثر الاقتصادات جذباً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، وسيسهم كذلك في زيادة تدفقات السيولة وترسيخ مكانة وعمق أسواق رأس المال في الدولة. وفضلاً عن ذلك، تهدف هذه الخطوة إلى تنويع قاعدة مستثمري البنك فيما يواصل بنك الإمارات دبي الوطني تحقيق القيمة لمساهميه.

فرصة مميزة

وقد تجاوزت قيمة الصفقات المبرمة على السهم بعد مرور 3 ساعات على بدء التداولات حاجز 325 مليون درهم وسط عمليات شراء مؤسسية أجنبية مكثفة ترى في أحد أكبر بنوك المنطقة فرصة استثمارية مميزة يجب عدم إضاعتها.