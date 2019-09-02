6534 حساباً جديداً في سوق دبي

المصدر: أبوظبي ـ رامي سميح

أضافت شركات الوساطة العاملة في سوق دبي المالي، نحو 6534 حساباً جديداً خلال الثمانية أشهر الأولى من العام الجاري، فيما بلغ عدد الحسابات خلال شهر أغسطس الماضي 473 حساباً جديداً .

واستحوذ «بيت الوساطة» على النصيب الأكبر بواقع 937 حساباً، ثم «الصفوة مباشر»بـ814، ثم «أبوظبي الإسلامي» 525 حساباً، يليه «هيرميس - الإمارات» 439 حساباً.

ثم «الإمارات دبي الوطني» 333 حساباً، و«أرقام سيكيوريتز» 313 حساباً، ثم «الرمز كابيتال» 244 حساباً، و«مينا كورب» 236 حساباً و235 حساباً لــ«أبوظبي التجاري».

ونفذت شركات الوساطة في دبي، أكثر من 91.59 ألف صفقة الشهر الماضي بعد التداول على 7.5 مليارات سهم بقيمة 8.5 مليارات درهم، في مقابل 53 ألف صفقة بتداول 3.43 مليارات سهم بقيمة 4.98 مليارات درهم في أغسطس 2018.

فيما بلغ حجم الصفقات المنفذة منذ بداية ٢٠١٩ 867.5 ألف صفقة من خلال 51.7 مليار سهم بقيمة 68.5 مليار درهم.