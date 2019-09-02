تماسك الأسهم في دبي بدعم العقار.. والبنوك تضغط في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

شهدت الأسهم المحلية تداولات هادئة في ختام جلسة، أمس، مع تراجع السيولة دون 200 مليون درهم في ظل غياب المحفزات، وتماسك سوق دبي مدعوماً بمكاسب أسهم العقار، فيما انخفض سوق أبوظبي بضغط البنوك.

وتراجع سوق دبي هامشياً بنسبة 0.01% أو ما يعادل 0.26 نقطة ليغلق عند 2758.34 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والاستثمار مقابل هبوط البنوك والنقل، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو 0.86% أو ما يوازي 44.4 نقطة ليقفل عند 5121 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والاتصالات والعقار والطاقة. ووصلت سيولة إلى الأسهم إلى 195 مليون درهم، منها 110.4 ملايين درهم في دبي، و84.6 مليون درهم في أبوظبي، وجرى التداول على 204.16 ملايين سهم، موزعة بواقع 158 مليون سهم في دبي، و46.16 مليوناً في أبوظبي عبر 2484 صفقة.

سوق دبي

ودعم تماسك سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.76% مع صعود «إعمار العقارية» 1.01%، و«إعمار للتطوير» 0.97%، و«أرابتك» 0.62%، و«داماك» 0.84%، و«ديار» 0.63%.

وزاد قطاع الاستثمار 0.61% مع ارتفاع «دبي للاستثمار» 0.76%، و«سوق دبي المالي» 0.47%، فيما تراجع قطاع البنوك 0.4% مع انخفاض «الإمارات دبي الوطني» 0.87%، واستقر «دبي الإسلامي» دون تغيير. وهبط قطاع النقل 0.6% مع نزول «أرامكس» 1.19%، واستقرار «العربية للطيران».

وتصدر سهم «إعمار العقارية» التداولات بعدما استحوذ على سيولة 24.3 مليون درهم، ليغلق عند 5 دراهم. وحقق سهم «آن ديجيتال سيرفسس» أكبر صعود بنحو 8.53% إلى 0.22 درهم، فيما كان «الإسمنت الوطنية الأكثر انخفاضاً بنسبة 7.69% إلى 2.4 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 1.11% مع تراجع «أبوظبي الأول» 1.31%، و«أبوظبي التجاري» 1.04%، و«أبوظبي الإسلامي» 0.4%، وتراجع قطاع الاتصالات 0.59% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. ونزل قطاع العقار 0.1% مع استقرار «الدار»، فيما هبط «رأس الخيمة العقارية» 1.58%، ونزل قطاع الطاقة 0.46% على وقع هبوط «دانة غاز» 1.02%، و«طاقة» 0.14%، في حين ارتفع «أدنوك للتوزيع» 0.38%.

وتصدر سهم «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 17.2 مليون درهم، ليغلق عند 15.06 درهماً. وكان «أكسا الهلال الأخضر للتأمين» الأكثر ارتفاعاً بعدما صعد بالحد الأعلى بنسبة 15% إلى 0.46 درهم، فيما كان «العالمية القابضة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 3% إلى 2.91 درهم.

أجانب ومؤسسات

ومال المستثمرون العرب والأجانب نحو الشراء، بصافي استثمار 13 مليون درهم، منها 10.85 ملايين درهم للأجانب، و2.2 مليون درهم للعرب، فيما اتجه المستثمرون الخليجيون والمواطنون نحو التسييل، بصافي استثمار 13 مليون درهم، موزعة بواقع 1.5 مليون درهم للخليجيين، و11.5 مليون درهم للمواطنين.

واتجهت المؤسسات والمحافظ الاستثمارية نحو البيع، بصافي استثمار 27.3 مليون درهم، موزعة بواقع 15.5 مليون درهم في دبي، و11.78 مليون درهم محصلة بيع في أبوظبي، فيما اتجه المستثمرون الأفراد نحو الشراء، بصافي استثمار 27.3 مليون درهم، منها 15.5 مليون درهم في دبي، و11.78 مليون درهم في أبوظبي.

«سيراميك رأس الخيمة»

أعلنت شركة «سيراميك رأس الخيمة»، أن أسهمها متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بغرض الاستثمار والتداول بحسب تأكيد «دار الشريعة للاستشارات المالية الإسلامية». وأضافت الشركة، في إفصاح لسوق أبوظبي أمس، أن دار الشريعة أكدت بعد المراجعة الربعية لأنشطة الشركة وبياناتها المالية، أن أنشطة أعمال الشركة متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية، وأن النسب المالية ضمن الحدود المقبولة المنصوص عليها بموجب معايير الشريعة الإسلامية. أبوظبي - البيان