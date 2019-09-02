10 شركات وساطة تستحوذ على 83% من تداولات سوق دبي

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استحوذت 10 شركات وساطة من بين 34 شركة عاملة في سوق دبي المالي على نحو 82.8% أو ما يعادل 7.1 مليارات درهم من إجمالي تعاملات الشركات في أغسطس الماضي البالغة نحو 8.56 مليارات درهم. وتصدرت «شعاع للأوراق المالية» القائمة، حيث بلغت حصتها نحو 2.96 مليار درهم ما يعادل 34.62%، وجاءت «المجموعة المالية هيرميس- الإمارات» في المرتبة الثانية بنحو 781.8 مليون درهم بنسبة 9.13% من إجمالي قيم التداول في السوق.

صدارة

وحلت في المركز الثالث «أرقام سيكيوريتيز» بنحو 744.28 مليون درهم وبنسبة 8.69%، تلتها «أبوظبي الإسلامي للأوراق المالية» بنحو 528.8 مليون درهم بنسبة 6.17%، ثم «الصفوة مباشر للخدمات المالية» بنحو 487.9 مليون درهم بنسبة 5.7%، ثم «الإمارات دبي الوطني للأوراق المالية» بنحو 418.7 مليون درهم بنسبة 4.89%، ثم «أبوظبي الأول للأوراق المالية» بحصة 417.8 مليون درهم بنسبة 4.88% تلاها «الرمز كابيتال» بنحو 332.01 مليون درهم بنسبة 3.88%.

وفى المركز التاسع جاءت «إتش إس بي سي الشرق الأوسط للأوراق المالية» بنحو 245.8 مليون درهم بنسبة 2.87%، ثم «مينا كورب للخدمات المالية» بحوالي 176.6 مليون درهم بنسبة 2.06%، ثم «المشرق للأوراق المالية» بنحو 173.16 مليون درهم بنسبة 2.02%، يتبعها «دبي الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 153.3 مليون درهم أو ما يعادل 1.79%، ثم «الدار للأسهم والسندات» بحصة 1.66% تعادل 141.9 مليون درهم.

حصص

وبلغت حصة شركة «أبوظبي التجاري للأوراق المالية» نحو 1.54% تعادل 131.6 مليون درهم، ثم «سيكو للوساطة المالية» بنحو 127.4 مليون درهم بحصة 1.49% و«الإمارات الإسلامية للوساطة المالية» بنسبة 1.38% تعادل 118.4 مليون درهم، يتبعها «الضمان للأوراق المالية» بحصة 0.99% أو 84.6 مليون درهم، و«الشارقة الإسلامي للخدمات المالية» بنحو 0.91% أو ما يعادل 78.3 مليون درهم و«جلوبال لتداول الأسهم والسندات» بحصة 0.83% تعادل 71.16 مليون درهم.

ووصلت حصة «الاتحاد للوساطة» لنحو 0.82% بقيمة 70.3 مليون درهم، ثم «الأنصاري للخدمات المالية» بحصة 0.76% تعادل 65.17 مليون درهم، تلاها «دار التمويل للأوراق المالية» بنحو 0.5% أو 42.8 مليون درهم، ثم «مركز الساحل للأسهم» بنحو 37.4 مليون درهم أو 0.44%، ثم «دبي التجاري للخدمات المالية» بنحو 0.43% أو 36.8 مليون درهم، و«بيت الوساطة للأوراق المالية» بحصة 0.42% تعادل 35.6 مليون درهم، و«مركز الوثبة للأسهم والسندات» بحصة 0.3% أو 25.7 مليون درهم، ثم «شروق للأسهم والسندات» بحصة 0.3% و«دبي الدولية للأوراق المالية» بنحو 0.16% و«أموال للوساطة» 0.135 و«أوراق الإسلامية للأسهم والسندات» 0.12%.

0.1 %

جاءت 4 شركات بحصص أقل من 0.1% وهي «بايونيرز للأوراق المالية» بنحو 0.07% و«ورلد انفستمنتس جروب» 0.05% و«RMZM» 0.02% و«البروج للأوراق المالية» 0.02%.