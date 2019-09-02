أبوظبي تخطط لإصدار سندات في الربع الرابع

المصدر: أبوظبي- رويترز

قالت ثلاثة مصادر مطلعة: إن أبوظبي تخطط لإصدار سندات مقومة بالدولار خلال الربع الأخير من 2019، وهي أول سندات دولارية، تطرحها منذ عام 2017، مع سعي الإمارة، للاستفادة من أسعار الفائدة المنخفضة.

وذكر أحد المصادر أن الحكومة حدثت وثائق برنامجها لإصدار السندات، وتخطط لجمع التمويل قبل نهاية العام، مضيفاً أن من المرجح طرح سندات لا تقل قيمتها عن مليار دولار.وقال مصدر: إن الإصدار الجديد لا يرتبط بمشروع محدد، وستُستخدم حصيلته في أغراض عامة للميزانية. وكانت أحدث صفقة لأبوظبي في أسواق الدين في 2017، حينما جمعت عشرة مليارات دولار من خلال بيع سندات ذات ثلاث شرائح اجتذبت طلباً كبيراً، في صفقة قام بترتيبها بنك أوف أمريكا ميريل لينش وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وجيه.بي مورجان.