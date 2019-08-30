6 صفقات كبيرة تقفز بسيولة الأسهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت الأسهم المحلية صعودها في ختام جلسة أمس وربح رأسمالها السوقي نحو 4.4 مليارات درهم، مدعومة بشكل رئيسي بمكاسب الأسهم القيادية في قطاع البنوك والاتصالات، فيما اقتربت السيولة من حاجز نصف مليار بعد تنفيذ 6 صفقات كبيرة على أسهم «واحة الزاوية».

وارتفع سوق أبوظبي بنسبة 0.72% أو ما يعادل 37.02 نقطة ليغلق عند 5165.57 نقطة مع صعود أسهم البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار مقابل تراجع الطاقة، فيما أغلق سوق دبي على ارتفاع هامشي بنسبة 0.03% أو ما يوازي 0.8 نقطة ليقفل عند 2758.6 نقطة بدعم صعود أسهم البنوك والنقل في مقابل تراجع العقار والاستثمار.

وبعد تنفيذ صفقات «واحة الزاوية» لعدد 71.27 مليون سهم بقيمة 166.07 مليون درهم، وصلت السيولة الإجمالية إلى 470.5 مليون درهم موزعة بواقع 306.4 ملايين درهم في أبوظبي و164.08 مليون في دبي، وجرى التداول على 260.7 مليون سهم منها 159.5 مليون في دبي و101.17 مليون في أبوظبي من خلال تنفيذ 3435 صفقة.

سوق دبي

ودعم تماسك سوق دبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.56% مع صعود سهم «دبي الإسلامي» و«الإمارات دبي الوطني» بنحو 0.79% و0.43% على التوالي، فيما صعد قطاع النقل بنحو 1.17% على وقع مكاسب سهم «أرامكس» 1.45% و«العربية للطيران» 0.84%.

وانخفض قطاع العقار بنسبة 0.66% بضغط هبوط «إعمار العقارية» 1% و«إعمار للتطوير» 1.2% و«الاتحاد العقارية» 0.89% و«ديار» 0.31% و«داماك» 0.21%، في مقابل ارتفاع «أرابتك» 1.26% و«إعمار مولز» 0.52%، فيما هبط قطاع الاستثمار بنحو 0.08% مع هبوط «سوق دبي» 2.6% و«شعاع» 0.51%، بينما ارتفع «دبي للاستثمار» 0.77%.

وتصدر «دبي الإسلامي» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 29.7 مليون درهم ليغلق عند 5.12 دراهم، ثم «جي إف اتش» بتداولات 20.4 مليون درهم ليصل عند 0.91 درهم، يليه «الاتحاد العقارية» بسيولة 20.07 مليون درهم ليقفل عند 0.33 درهم. وحقق «دار التكافل» أكبر نسبة صعود بنحو 4.96% إلى 0.61 درهم، فيما كان «مصرف السلام» الأكثر انخفاضاً بنحو 7.44% إلى 1.12 درهم.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.65% مع صعود «أبوظبي التجاري» 3.455 و«بنك الفجيرة الوطني» 13.9% و«بنك الشارقة» 1.78%، فيما استقر «أبوظبي الأول» دون تغيير، وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 1.565 مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع العقارات بنسبة 0.68% مع ارتفاع «الدار» 0.9%، فيما ربح قطاع الاستثمار بنحو 0.42% على أثر مكاسب سهم «الواحة كابيتال»، بينما نزل قطاع الطاقة بنسبة 1.13% مع تراجع «طاقة» 5.415 و«أدنوك للتوزيع» 1.5%، مقابل ارتفاع «دانة غاز» بنسبة 0.1%.

وتصدر «أبوظبي الإسلامي» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 31.9 مليون درهم ليغلق عند 5.05 دراهم، ثم «اتصالات» بتداولات 31.4 مليون درهم ليقفل عند 16.9 درهماً، يليه «أبوظبي التجاري» بسيولة 27.04 مليون درهم ليصل إلى 8.69 دراهم. وحقق سهم «الفجيرة الوطني» أكبر نسبة صعود بنحو 13.93% إلى 4.99 دراهم، فيما كان «طاقة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.41% إلى 0.73 درهم.

0.8 %

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.8% أو ما يعادل 25.67 نقطة ليغلق عند 3244.13 نقطة بعد التداول على 540.65 ألف سهم بقيمة 5.98 ملايين دولار من خلال 398 عملية، وارتفع سهم «موانئ دبي العالمية» بنسبة 4.48%، فيما هبط «الإمارات دبي الوطني ريت» 8.72% واستقر «أوراسكوم للإنشاء» دون تغيير.