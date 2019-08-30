14 ملياراً مكاسب الأسهم في 5 أيام

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسواق الأسهم المحلية ما يناهز 14 مليار درهم، في تداولات الأسبوع الماضي معززة بتحسن المعنويات مع انحسار مخاوف المستثمرين بشأن توترات الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين. وارتفع سوق أبوظبي 2.51% ليغلق عند 5165.57 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى في 3 أسابيع مدعوماً بصعود أسهم البنوك 2.35% والعقار 2.1% والاتصالات 4.06%.

وانخفض سوق دبي 0.37% ليغلق عند 2758.6 نقطة مع هبوط أسهم العقار 0.46% والاستثمار 1.49% والنقل 0.42%، فيما قلص صعود أسهم البنوك بنحو 0.08% من وتيرة تراجع السوق.

وتخطت سيولة الأسهم خلال الأسبوع الماضي حاجز ملياري درهم موزعة بواقع 1.23 مليار في أبوظبي و838.4 مليوناً في دبي وجرى التداول على 949.9 مليون سهم منها 586.7 مليوناً في دبي و363.2 مليوناً في أبوظبي، من خلال 20.85 ألف صفقة.

وعلى صعيد الأسهم القيادية، ارتفع في سوق دبي «دبي الإسلامي» 0.2% و«إعمار مولز» 3.2%، فيما زاد في سوق أبوظبي «أبوظبي التجاري» 6.5% و«اتصالات» 4.06%.