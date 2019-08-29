الأسواق المحلية تتماسك أمام عمليات جني أرباح

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

تماسكت الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس بعدما تعرضت لعمليات جني أرباح سريعة عقب صعودها الكبير في أعقاب انحسار المخاوف المتعلقة بالحرب التجارية العالمية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.

وصعد سوق دبي بنسبة 0.24% أو ما يعادل 6.51 نقاط ليغلق عند 2757.8 نقطة مع ارتفاع أسهم البنوك والعقار، مقابل هبوط النقل والاستثمار، فيما انخفض سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.04% أو ما يوازي 2.2 نقطة ليقفل عند 5128.56 نقطة بضغط هبوط أسهم البنوك والاستثمار.

ووصلت سيولة الأسهم إلى 307.12 ملايين درهم موزعة بواقع 177.5 مليوناً في أبوظبي، و129.5 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 156 مليون سهم منها 95.6 مليوناً في دبي و6.36 ملايين في أبوظبي، من خلال تنفيذ 3701 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لـ «البيان الاقتصادي»، إن الأسهم نجحت في التماسك أمس مع سعي المستثمرين لجني المكاسب المحققة عقب هدوء التوترات التجارية العالمية، مشيرين إلى أن الأسواق في حاجة إلى مزيد من المحفزات الإيجابية حتى تستعيد توازنها وتواصل المكاسب خصوصاً مع نهاية موسم العطلات الصيفية.

سوق دبي

عزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.72% مع ارتفاع «إعمار العقارية» 1.01% و«داماك» 3.47% و«ديار» 0.31%، في مقابل هبوط «أرابتك» 0.62% و«إعمار مولز» 0.52% و«إعمار للتطوير» 0.24%، فيما صعد قطاع البنوك هامشياً بنسبة 0.03% مع صعود «الإمارات دبي الوطني» 0.44%، في مقابل تراجع «دبي الإسلامي» 0.39%.

بينما تراجع قطاع الاستثمار بنسبة 0.39% مع انخفاض «دبي للاستثمار» 0.76% و«سوق دبي» 0.23%، فيما زاد «شعاع» 3.16%، ونزل أيضاً قطاع النقل بنسبة 0.34% مع هبوط «الخليج للملاحة» 0.26% و«العربية للطيران» 0.83%، فيما استقر «أرامكس» دون تغيير.

وهيمن «دبي الإسلامي» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 29.8 مليون درهم ليقفل عند 5.08 دراهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات 21.9 مليون درهم ليغلق عند 5 دراهم، تلاه «جي أف اتش» بسيولة 20.8 مليون درهم ليتراجع 0.22% إلى 0.91 درهم. وكان «مصرف السلام» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 13.08% إلى 1.21 درهم، فيما كان «أمانات» الأكثر انخفاضاً بنحو 3.68% إلى 0.91 درهم.

سوق أبوظبي

وفى سوق العاصمة، تراجع قطاع البنوك بنسبة 0.39% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 0.78% فيما ارتفع «أبوظبي التجاري» 0.6% و«أبوظبي الإسلامي» 1.2%. وهبط قطاع الاستثمار مع انخفاض سهم «الواحة كابيتال» 1.92% فيما ارتفع «إشراق» 2.54%.

في المقابل، صعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.73% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها 0.73%. وارتفع قطاع العقارات بنسبة 0.15% مع ارتفاع «رأس الخيمة العقارية» 2.48% فيما استقر «الدار» دون تغيير، واستقر قطاع الطاقة مع ارتفاع «طاقة» 5% مقابل هبوط «دانة غاز» 0.91% و«أدنوك للتوزيع» 0.37%.

وتصدر «أدنوك للتوزيع» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 56.8 مليون درهم ليغلق عند 2.67 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بتداولات 35.5 مليون درهم ليقفل عند 15.26 درهماً، تلاه «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 27.8 مليون درهم ليصل عند 5.04 دراهم. وحقق سهم «جلفار» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 11% إلى 1.11 درهم، فيما كان «مجموعة الشارقة» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 0.77 درهم.

0.1 %

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.1% أو ما يعادل 3.08 نقاط ليغلق عند 3218.46 نقطة بعد التداول على 275.8 ألف سهم بقيمة 910.35 آلاف دولار من خلال 35 عملية. وفي سوق المشتقات، جرى التداول على 1250 عقداً بقيمة 216.12 ألف درهم من خلال 3 عمليات، حيث انخفضت عقود «دبي الإسلامي» 0.39% و«سوق دبي المالي» 0.23%.