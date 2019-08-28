الأسهم تربح 15 ملياراً مع انحسار التوترات العالمية

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

انتعشت الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس وربح رأسمالها السوقي ما يربو على 15 مليار درهم مع انحسار مخاوف المستثمرين بشأن التوترات العالمية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين.

وحقق سوق العاصمة أكبر مكاسب في جلسة واحدة منذ نحو شهر ونصف، بينما سجل سوق دبي أكبر وتيرة صعود يومية في 3 أسابيع، وسط تحسن ملحوظ في مستويات السيولة مع اقترابها من 700 مليون درهم في ظل إقبال المستثمرين على شراء الأسهم خصوصاً القيادية بقطاعات المصارف والعقار والاتصالات.

وارتفع سوق دبي بنسبة 0.82% أو ما يعادل 22.25 نقطة، وهي أكبر مكاسب في يوم واحد منذ 7 أغسطس الماضي، ليقفل عند 2751.29 نقطة مع ارتفاع أسهم العقار والبنوك والاستثمار، فيما زاد سوق أبوظبي بنحو 2.67% أو ما يوازي 135.53 نقطة ليغلق عند 5130.75 نقطة مسجلاً أعلى مستوياته منذ مطلع أغسطس الجاري بدعم مكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات والاستثمار والطاقة.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن معنويات المستثمرين في الأسواق المحلية تحسنت بشكل كبير في تداولات أمس بعد أن توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إبرام اتفاق تجارة مع الصين بعد تعليقات إيجابية من بكين، ما هدأ بواعث القلق بعد أحدث جولة من تبادل فرض الرسوم بين البلدين، والتي دفعت الأسواق للهبوط في وقت سابق من الأسبوع الجاري. ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربح رأس المال السوقي للأسهم نحو 15.3 مليار درهم موزعة بواقع 12.99 مليار لأسهم أبوظبي و2.3 مليار لأسهم دبي، لتصل رسملة السوقين مع نهاية جلسة أمس لنحو 884.4 مليار درهم. واستحوذت 6 أسهم على 70% من سيولة الأسواق أمس والبالغة 675.7 مليون درهم موزعة بواقع 412.9 مليوناً في أبوظبي و262.8 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 246.3 مليون سهم منها 83.8 مليوناً في أبوظبي و162.4 مليوناً في دبي، وذلك من خلال تنفيذ 5692 عملية.

سوق دبي

عزز مكاسب سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 1.89% مع ارتفاع أسهم «إعمار العقارية» 2.06% و«إعمار مولز» 3.19% و«إعمار للتطوير» 1.21% و«داماك» 0.76% و«ديار» 0.63%، فيما استقر «أرابتك» دون تغيير. وزاد قطاع البنوك بنحو 0.35% بدعم صعود «دبي الإسلامي» 0.79% واستقرار «الإمارات دبي الوطني». وصعد قطاع الاستثمار بنسبة 0.17% مستمداً الدعم من صعود «سوق دبي» 0.57% و«شعاع» 0.64%، بينما انخفض قطاع النقل بنحو 0.06% مع تراجع «الخليج للملاحة» 1.05% فيما استقر «العربية للطيران» و«أرامكس».

وهيمن «دبي الإسلامي» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 67.9 مليون درهم ليغلق عند 5.1 دراهم، ثم «إعمار العقارية» بتداولات 67.4 مليون درهم ليقفل عند 4.95 دراهم، يليه «جي أف إتش» بسيولة 33.4 مليون درهم ليصل عند 0.91 درهم. ولم يتراجع سوى 5 أسهم تصدرها «السلام» بنحو 2.92% و«المصرف الخليجي التجاري» 1.89%، فيما كان «إثمار» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.43% و«اكتتاب» 7.54%.

سوق أبوظبي

دعم مكاسب سوق العاصمة ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 2.97% مع صعود «أبوظبي الأول» 3.22% و«أبوظبي التجاري» 4.38% و«الشارقة الإسلامي» 1.69%، وزاد قطاع الاتصالات بنحو 2.48% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع العقار بنسبة 3.09% مع ارتفاع سهم «الدار» 3.26% و«رأس الخيمة العقارية» 0.68%، وزاد قطاع الطاقة 0.81% على أثر ارتفاع «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع» بنحو 1.02% و0.75% على التوالي، فيما صعد قطاع الاستثمار بنحو 2.86% بدعم ارتفاع «الواحة كابيتال» 4% و«إشراق» 1.03%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 127.4 مليون درهم ليغلق عند 15.38 درهماً، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 91.19 مليون درهم ليقفل عند 8.35 دراهم، يليه «اتصالات» بتداولات 67.4 مليون درهم ليصل عند 16.5 درهماً. وتصدر «العالمية القابضة» الأسهم المرتفعة بنسبة 11.44% إلى 3.02 دراهم، فيما لم يتراجع سوى 5 أسهم فقط تصدرها «رأس الخيمة للتأمين» بنسبة 9.66% و«ميثاق» 5.58%.

تفاهم

قام بنك رأس الخيمة الوطني بتوقيع مذكرة تفاهم مع «أملاك المدينة للعقارات» بما يمكن وحدة الخدمات المصرفية للأعمال في البنك من تقديم خدمات متخصصة لعملائها أصحاب العقارات بشروط تفضيلية.

%2.58

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 2.58% أو ما يعادل 80.9 نقطة ليغلق عند 3221.54 نقطة بعد التداول على 1.06 مليون سهم بقيمة 11.3 مليون دولار من خلال 496 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 2950 عقداً بقيمة 497.09 ألف درهم من خلال 6 عمليات.