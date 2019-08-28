130 ملياراً إصدارات الصكوك 2019

المصدر: دبي- أشرف رفيق

توقعت وكالة موديز العالمية، ارتفاع إصدارات الصكوك العام الجاري بنسبة 6% لتصل قيمتها إلى 130 مليار دولار، وذلك بعد الزيادة التي سجلتها الصكوك في النصف الأول من العام بدعم إصدارات الصكوك في السعودية وماليزيا.

وقال ناتيش بوجاناجاروالا خبير الائتمان في الوكالة، إن ارتفاع الإصدارات في السعودية وماليزيا أدى إلى أن يبلغ حجم الإصدارات في النصف الأول من 2019 إلى 87 مليار دولار.

وتوقع أن يصل حجم الإصدارات من الصكوك في النصف الثاني من العام الجاري إلى 43 مليار دولار، مع استمرار ماليزيا ودول مجلس التعاون الخليجي، خاصة السعودية، في إصدار الصكوك بانتظام.

وتستمر حكومات الدول الإسلامية في أسواق التمويل الإسلامي (ماليزيا وإندونيسيا ودول مجلس التعاون) في تعديل هيكل تمويلها، ما يدعم عملية إصدار الصكوك. ويعكس ذلك تمسك تلك الدول لقواعد التمويل الإسلامي ورغبة حكوماتها في تطوير التمويل الإسلامي.