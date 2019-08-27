الأسهم القيادية تعود بالأسواق للصعود بمكاسب 3.8 مليارات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

التقطت الأسهم المحلية أنفاسها في ختام جلسة أمس، وربح رأسمالها السوقي ما يناهز 3.8 مليارات درهم مع عودة المستثمرين لاقتناص الفرص وشراء الأسهم القيادية في قطاعي البنوك والعقار، رغم استمرار التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتداعياتها على الاقتصاد العالمي. وارتفع سوق دبي بنسبة 0.49% أو ما يعادل 13.36 نقطة ليغلق عند 2729.04 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، وذلك بعد تراجعه جلستين متتاليتين بأكثر من 2.7%، فيما ربح سوق العاصمة نحو 29 نقطة أو ما يوازي 0.58% ليقفل عند 4997.22 نقطة، معاوداً الاقتراب من حاجز 5 آلاف بدعم صعود أسهم البنوك والاتصالات والعقارات والطاقة، لينهي بذلك وتيرة هبوط دامت ثلاث جلسات متتالية.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسهم نجحت في الارتداد صعوداً لكن الأسواق بحاجة إلى محفزات إيجابية تشجع المستثمرين على معاود ضخ سيولة جديدة خصوصاً مع قرب نهاية موسم الإجازات الصيفية. وانخفضت سيولة الأسهم دون 300 مليون درهم مجدداً لتصل عند 289.4 مليون درهم موزعة بواقع 148.5 مليوناً في دبي و140.9 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 127.5 مليون سهم منها 85.9 مليوناً في دبي و41.5 مليوناً في أبوظبي، من خلال تنفيذ 4916 صفقة.

ووفق حسابات «البيان الاقتصادي»، ربح رأس المال السوقي لأسهم أبوظبي نحو 2.73 مليار درهم، فيما كسبت أسهم دبي قرابة 1.02 مليار درهم، لتصل الرسملة السوقية لأسهم السوقين مع نهاية جلسة أمس إلى 869.15 مليار درهم.

سوق دبي

ودعم صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار بنسبة 0.7% مع صعود «إعمار العقارية» 1.04% و«إعمار للتطوير» 0.73% و«أرابتك القابضة» 0.63% و«الاتحاد العقارية» 1.2%، فيما انخفض «داماك» 0.54% و«ديار» 0.32%. وزاد قطاع البنوك بنسبة 0.28% مع صعود «دبي الإسلامي» 0.6% واستقرار «الإمارات دبي الوطني».

وزاد قطاع الاستثمار 1.01% مع ارتفاع «سوق دبي» 1.73% و«شعاع كابيتال» 1.18% و«دبي للاستثمار» 0.77%، فيما ارتفع قطاع النقل 0.63% بعد صعود «أرامكس» 1.22% واستقرار «العربية للطيران» فيما تراجع «الخليج للملاحة» 0.91%. وهيمن «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة 33 مليون درهم ليغلق عند 4.85 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 32.4 مليونا ليقفل عند 5.06 دراهم. وحقق سهم «إثمار» أكبر نسبة صعود بنحو 8.3% إلى 0.26 درهم، فيما كان «دبي الوطنية للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 4.6% إلى 4.15 دراهم.

عطلة

من ناحية أخرى، أعلن السوق عن عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية في الأول من محرم 1441 هجري، وبما يوافق ذلك من التاريخ الميلادي.

سوق أبوظبي

وعزز صعود أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.58% بدعم مكاسب «أبوظبي الأول» 0.54% و«أبوظبي التجاري» 0.63% و«أبوظبي الإسلامي» 2.05%. وصعد قطاع الاتصالات بنسبة 0.62% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وزاد قطاع العقار بنحو 2.2% بدعم مكاسب «الدار» 2.38%، فيما ارتفع قطاع الطاقة بنحو 0.24% بدعم صعود «دانة غاز» 1.87% و«أدنوك للتوزيع» 0.76%، بينما تراجع «طاقة» 7.5%. بينما في المقابل، هبط قطاع الاستثمار بنحو 0.39% مع انخفاض «إشراق» 1.27% فيما استقر «الواحة كابيتال» دون تغيير.

وحقق سهم «وطنية» أكبر نسبة ارتفاع بـ 13.9% إلى 0.72 درهم، فيما كان «الشارقة للأسمنت» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.43% إلى 0.96 درهم.

0.68 %

ارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.68% أو ما يعادل 21.29 نقطة ليغلق عند 3140.64 نقطة بعد التداول على 498.25 ألف سهم بقيمة 3.7 ملايين دولار من خلال 406 عمليات. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 1740 عقداً بقيمة 428.4 ألف درهم من خلال 6 عمليات، حيث ارتفعت عقود «سوق دبي» 1.73% و«إعمار العقارية» 1.04% و«الدار» 2.38%.