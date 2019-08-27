36 %حصة الإمارات من أرباح الشركات الخليجية المدرجة في الربع الثاني

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

استحوذت الشركات الإماراتية المدرجة في أسواق المال المحلية على ما يناهز 36% من إجمالي أرباح شركات دول مجلس التعاون الخليجي المدرجة البالغة 15.8 مليار دولار (58.03 مليار درهم) في الربع الثاني من العام الجاري، فيما مثلت أرباح الشركات السعودية 32.2% من إجمالي الأرباح. ووصل إجمالي أرباح الشركات الإماراتية إلى 5.64 مليارات دولار (20.7 مليار درهم) خلال الفترة من أبريل وحتي يونيو الماضي، مقارنة بنحو 5.22 مليارات دولار (19.2 مليار درهم) في الفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 8%، وفق تقرير حديث لبحوث «كامكو».

سوق دبي

وشهدت الشركات المدرجة في سوق دبي المالي ارتفاعاً ملحوظاً في الأرباح بنسبة 16.5% في الربع الثاني لتصل إلى 3 مليارات دولار (11.02 مليار درهم) مقابل 2.6 مليار دولار (9.5 مليارات درهم) في الربع الثاني 2018.

وكان قطاع البنوك أكبر القطاعات المساهمة في إجمالي أرباح شركات سوق دبي مستحوذاً على 67% من الأرباح، حيث قفز صافي ربح قطاع البنوك خلال الربع الثاني 47.3%، فيما يعد أعلى نسبة نمو على مستوى قطاع البنوك الخليجي، وارتفع إلى 2 مليار دولار مقابل 1.4 مليار دولار في الربع الثاني 2018.

وجاء بنك الإمارات دبي الوطني في صدارة القطاع من حيث قيمة الأرباح المطلقة والنسبة المئوية لنمو الأرباح بنسبة 80% في أرباح الربع الثاني 2019 البالغة 1.3 مليار دولار مقابل 0.7 مليار دولار في الربع الثاني 2018. وجاء قطاع النقل ثانياً كأكبر المساهمين من حيث صافي الأرباح في البورصة بعد قطاع البنوك.

وسجلت العربية للطيران أكبر زيادة في صافي أرباح الربع الثاني، حيث ارتفعت أرباح الشركة 82.3% لتبلغ 54.6 مليون دولار في الربع الثاني 2019 مقابل 29.9 مليون دولار في الربع الثاني 2018.

سوق أبوظبي

وأوضح تقرير «كامكو» أن صافي ربح الشركات المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية شهد ارتفاعاً هامشياً بنسبة 0.8% على أساس سنوي في الربع الثاني 2019، حيث سجلت 2.64 مليار دولار مقابل 2.62 مليار دولار في الربع الثاني 2018. وشهدت القطاعات الخمسة الكبرى من حيث القيمة السوقية باستثناء قطاع الاتصالات نمواً في أرباح الربع الثاني من العام. وكان قطاع البنوك أكبر القطاعات المساهمة في إجمالي أرباح البورصة، ممثلاً 59.7% من أرباح البورصة في الربع الثاني 2019.

إجمالي

حسب تقرير بحوث «كامكو» وصل إجمالي أرباح الشركات الخليجية مجتمعة لنحو 15.8 مليار دولار في النصف الأول بانخفاض قدره 14.6% أو ما يعادل 2.7 مليار دولار مقابل نحو 18.5 مليار دولار في الفترة نفسها من العام 2018.