463 دعوى أمام محاكم مركز دبي المالي العالمي في النصف الأول 2019

المصدر: دبي - البيان

أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي أمس أرقامها الرئيسية للنصف الأول من عام 2019، مؤكدة استمرارها في مساعدة الشركات العالمية على حل النزاعات الأكبر والأكثر تعقيدًا، كما رسخت المحاكم التي تطبق القانون العام، والناطقة باللغة الإنجليزية، مكانتها كالمنصة السائدة لتسوية المطالبات الأصغر للأفراد والشركات الصغيرة والمتوسطة.

وفي إشارة إلى ثقة الجمهور القوية، بلغ إجمالي عدد الدعاوى في جميع الأقسام للأشهر الستة الأولى من العام 463 دعوى بزيادة 25٪ عن النصف الأول من عام 2018. واستمرت المحكمة الابتدائية الرئيسية في توفير الثقة واليقين في الأعمال، حيث وصل إجمالي قيمة الدعاوى المرفوعة في الفترة نفسها، بما فيها القضايا المتعلقة بالتحكيم والمطالبات المضادة إلى ملياري درهم. كما شهد النصف الأول زيادة ملحوظة في عدد دعاوى التنفيذ، ما يؤكد تنامي ثقة الشركات بأحكام تحصيل الأموال التي تصدرها المحاكم. وارتفع عدد دعاوى الإنفاذ بنسبة 16٪ عن النصف الأول من عام 2018، مع تسجيل 101 دعوى مقارنة بـ 87 في نفس الفترة من عام 2018.

دعم قوي للشركات الصغيرة

سجلت أول محكمة للدعاوى الصغيرة في المنطقة أداءً قوياً خلال الأشهر الستة الأولى مع ارتفاع عدد الدعاوى المرفوعة أمامها بنسبة 34% إلى 321 دعوى (من 240 في عام 2018). ويعزى هذا النمو إلى زيادة الوعي بهذه القنوات القانونية، عبر تدشين حملات وشراكات محلية استراتيجية مثل اتفاقية التعاون مع هيئة مدينة دبي الطبية وإطلاق مركز إحالة الشكاوى الخاصة. وامتداداً للشعبية المتنامية للمحكمة الذكية للدعاوى الصغيرة في أوساط الأعمال التجارية، ارتفعت القيمة الإجمالية للدعاوى المرفوعة أمامها بنسبة 23% خلال النصف الأول من عام 2019، وذلك من 30.6 مليون درهم إلى 37,5 مليوناً.

طيف واسع

وقالت آمنة العويس، أمين سجل محاكم مركز دبي المالي العالمي: تعاملت محاكم مركز دبي المالي العالمي خلال النصف الأول مع طيف واسع من المتعاملين، شملت بعض أكبر الشركات العالمية متعددة الجنسيات، وحتى أصغر الشركات الناشئة والأفراد الباحثين عن تحقيق العدالة. وتلعب فعالية المحاكم التجارية دوراً رئيسياً في تمكين وازدهار الأعمال المحلية، وأصبحت المحاكم التجارية الفعالة أحد الامتيازات الرئيسية في سباق الاستثمار العالمي بالمنطقة.

وأضافت: تمتع الشركات والأفراد في دبي بحرية الاختيار بين عدة نواحٍ، كاللجوء إلى التقاضي أو التحكيم، والاستناد إلى النظام الانجلوسكسوني أو المدني، واعتماد اللغة الإنجليزية أو العربية، بما يلائم احتياجاتها الخاصة. ويبرز أداؤنا هذا العام مدى نضج محاكم مركز دبي المالي العالمي، ومكانتنا كخدمة عامة لها قيمة، وكرائد إقليمي في مجال العدالة التجارية.

مركز خدمة الوصايا

شهدت الأشهر الستة الأولى تسجيل 549 وصية في محاكم مركز دبي المالي العالمي، ما رفع عددها الإجمالي منذ بدء الخدمة إلى أكثر من 5160 وصية، مع أكثر من 85 محامياً يمثلون أكثر من 80 مكتب محاماة مسجلاً ومعتمداً لصياغة الوصايا، سواء من داخل الإمارات أو خارجها.

وفي يوليو، أعلنت محاكم مركز دبي المالي العالمي إدخال تعديلات على قواعد تسجيل وصايا المقيمين والمستثمرين لتشمل أصولهم عبر مختلف إمارات الدولة إلى جانب تلك المتواجدة خارج حدود الدولة. ودخلت التعديلات حيز التنفيذ اعتبارًا من 1 يوليو 2019.