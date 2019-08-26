سوق أبوظبي العالمي: انضمام 4 شركات ناشئة إلى الدورة الرابعة للمختبر التنظيمي

المصدر: أبوظبي - البيان

رحب سوق أبوظبي العالمي، بانضمام 4 شركات ناشئة جديدة في مجال التكنولوجيا المالية إلى الدورة الرابعة من المختبر التنظيمي. وشملت الشركات المحلية والعالمية الأربع «دي إيه بي آي» و«بوينت تشيك آوت» من الإمارات، و«جبريل نتورك» من سويسرا، و«إيكوفوليو» من لوكسمبورغ.

وتم اختيار هذه الشركات من أصل 14 طلب مشاركة من شركات توفر حلولاً جاهزة لدخول السوق بمجالات متعددة منها، التمويل المستدام واقتصاد واجهات الربط البرمجي الآلية، والتي سيتم اختبارها في أبوظبي والسوق الإماراتية عموماً.

كما أعلن سوق أبوظبي العالمي تخرّج شركتي «ناو موني» و«بيبل» من برنامج المختبر التنظيمي، ونجاحهما في تطبيق حلول جديدة في السوق. وتعد الشركتان من الشركات الناشئة التي تأسست في الإمارات، ومن أولى الشركات التي انضمت إلى مبادرة المختبر التنظيمي لسوق أبوظبي العالمي.

وقال ريتشارد تنغ، الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي: رحّب بانضمام الدفعة الجديدة من الشركات المتخصصة بمجال التكنولوجيا المالية إلى المختبر التنظيمي. كما يسرنا تخريج الشركات المحلية المبتكرة في القطاع من برنامجنا، ومساعدتها على تحقيق النجاح على المستويين المحلي والعالمي.

وتوفر شركة «دي إيه بي آي» حلولاً تدعم واجهات الربط البرمجي الآلية والتي تتيح لتطبيقات التكنولوجيا المالية إمكانية التواصل مع حسابات بنوك مستخدميها والمصادقة على المعاملات المصرفية وإجراء عمليات الدفع والوصول إلى البيانات المصرفية خلال الوقت الحقيقي.

وتعد«بوينت تشيك آوت» منصة لخدمات الدفع الخاصة بنقاط الولاء، وتحويل برامج الولاء إلى برامج لأنماط الحياة، عبر منح أعضائها فرصة كسب واسترداد نقاطهم خلال قيامهم بعمليات الشراء.

و«جبريل نتورك» شركة متخصصة بتطوير تقنيات البلوك تشين وينصب تركيزها على إنجاز التحول الرقمي في الأصول المالية التقليدية. وفي عام 2018، نفذت «جبريل نتورك» إلى جانب «مصرف الهلال» أول صفقة صكوك إسلامية بتقنية البلوك تشين (الصكوك الذكية)، بالتعاون مع سوق أبوظبي العالمي.

وتعمل الشركة حالياً على تطوير منصة استثمارية لتمكين المستثمرين والشركات الناشئة من التواصل بطرق مبتكرة لتكوين رؤوس الأموال. وتعمل شركة «إيكوفوليو» على تعزيز الاستثمارات في الأصول الحراجية.

وتصل قيمة قطاع الاستثمار العالمي في الغابات رغم طابعه المتخصص إلى أكثر من 100 مليار دولار أمريكي من الاستثمارات المؤسسية، بما في ذلك «مؤسسات إدارة الاستثمارات في مجال الأخشاب»، وصناديق الاستثمار العقارية، والأوراق المالية، والحيازة المباشرة لرأس المال الخاص.