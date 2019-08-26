الأسهم المحلية والخليجية تتراجع مع تصاعد الحرب التجارية

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

هبطت مؤشرات الأسهم المحلية لأدنى مستوياتها في أكثر من شهر ونصف الشهر في ختام تداولات أمس، ولم يرتفع سوى 7 أسهم فقط مع تراجع البورصات الخليجية والعالمية وأسواق النفط، بسبب تنامي مخاوف المستثمرين من تصاعد الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وانخفض سوق دبي بنسبة 1.92% أو ما يعادل 53.17 نقطة ليقفل عند 2715.68 نقطة، مسجلاً أدنى مستوياته منذ منتصف الشهر الماضي، بضغط تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار والنقل، فيما تراجع سوق أبوظبي بنحو 70.8 نقطة أو ما يوازي 1.41% ليغلق عند 4968.17 نقطة، وهو أدني مستوى للمؤشر منذ نهاية يونيو الماضي مع هبوط أسهم البنوك والعقار والاتصالات والطاقة والاستثمار.

ووفق رصد «البيان الاقتصادي»، تراجعت البورصة السعودية بنسبة 2.42%، وهبط المؤشر الأول لبورصة الكويت بنحو 1.72%، فيما نزل مؤشر بورصة مسقط بنسبة 0.2%، بينما أغلقت بورصة البحرين على ارتفاع هامشي بنسبة 0.01%.

سيولة

ووصلت السيولة الكلية للأسهم المحلية إلى 330.15 مليون درهم موزعة بواقع 196.7 مليوناً في أبوظبي، و133.37 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 159.3 مليون سهم منها 76.2 مليوناً في أبوظبي و83.07 مليوناً في دبي، من خلال 3106 عمليات.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي» إن الأسواق تعرضت لعمليات بيع بسبب مخاوف المستثمرين من الحرب التجارية المتصاعدة بين الصين وأمريكا ما وضع مزيداً من الضغوط على الأسهم ودفع المستثمرين إلى البيع عشوائياً.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار 3.05% مع هبوط «أرابتك» 4.22% و«إعمار العقارية» 4% و«إعمار للتطوير» 2.62% و«الاتحاد العقارية» 2.06% و«داماك» 1.92%، فيما استقر «إعمار مولز» دون تغيير. ونزل قطاع البنوك 1.12% مع هبوط «دبي الإسلامي» 1.57% و«الإمارات دبي الوطني» 0.87%.

وانخفض قطاع الاستثمار 2.18% مع هبوط «سوق دبي» 3.89% و«شعاع» 3.62% و«دبي للاستثمار» 1.52%، وتراجع قطاع النقل بنسبة 1.8% على أثر انخفاض «الخليج للملاحة» 2.775 و«أرامكس» 2.38% و«العربية للطيران» 0.83%.

وهيمن «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة 41.7 مليون درهم ليغلق عند 4.8 دراهم، تلاه «دبي الإسلامي» بتداولات 35.3 مليون درهم ليقفل عند 5.03 دراهم. ولم يرتفع سوى سهم «اكتتاب» بنسبة 1.52% إلى 0.2 درهم، فيما كان «دي إكس بي» الأكثر انخفاضاً بنسبة 5.29% إلى 0.21 درهم.

سوق أبوظبي

وجاء تراجع سوق أبوظبي بضغط انخفاض قطاع البنوك 1.42% مع هبوط «أبوظبي الأول» 1.33% و«أبوظبي الإسلامي» 2.01% و«أبوظبي التجاري» 2.57%، ونزل قطاع الاتصالات بنحو 1.35% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وتراجع قطاع الطاقة 1.09% مع هبوط سهم «دانة غاز» 2.63% و«أدنوك للتوزيع» 1.49%، فيما ارتفع سهم «طاقة» 6.67%. ونزل قطاع العقار بنسبة 3.9% مع تراجع «الدار»4.11% و«منازل» 2.39% و«رأس الخيمة العقارية» 0.9%. وهبط قطاع الاستثمار بنسبة 2.16% مع تراجع «الواحة كابيتال»و «إشراق» بنسبة 2.9% و1% على التوالي.

وتصدر «الدار العقارية» النشاط مستقطباً سيولة بنحو 37.5 مليون درهم ليغلق عند 2.1 درهم، ثم«العالمية القابضة» بتداولات 32.17 مليون درهم ليصل عند 2.65 درهم. ولم يرتفع سوى 6 أسهم فقط تصدرتها «وطنية» بنسبة 14.91% إلى 0.63 درهم، فيما كان «رأس الخيمة للتأمين»الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 2.07 درهم.

إرشادات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع إن للمساهمين في الشركات المدرجة الحق في المطالبة بوقف قرارات الجمعية العمومية للشركة أو اتخاذ ما يلزم إزاء هذه القرارات إذا كانت ليست في صالح الشركة أو لصالح فئة معينة من المساهمين أو أعضاء مجلس الإدارة، بشرط أن تمثل أسهم المستثمر وأسهم المطالبين معاً بوقف ذلك القرار 5% على الأقل من أسهم الشركة.

إفصاحات

قام مجلس إدارة شركة «عُمان والإمارات للاستثمار القابضة» بإعادة هيكلة اللجان الداخلية وتشمل لجنة التدقيق ولجنة الترشيحات والمكافآت واللجنة التنفيذية.

أعلنت شركة أبوظبي الوطنية للطاقة «طاقة» إغلاق باب الترشيح لعضوية مجلس الإدارة، ومن المقرر أن تتم عملية انتخاب أعضاء مجلس الإدارة خلال اجتماع الجمعية العمومية المزمع عقده غداً الثلاثاء.

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 2.02% أو ما يعادل 64.3 نقطة ليغلق عند 3119.35 نقطة بعد التداول على 433 ألف سهم بقيمة تخطت مليوني دولار من خلال 77 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 13.33 ألف عقد بقيمة 1.8 مليون درهم من خلال 22 عملية، وانخفضت عقود «دي إكس بي» 5.3% و«إعمار» 4.01%.