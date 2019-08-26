برنامج سوق دبي المالي للتدريب الصيفي يثري معارف الطلاب

المصدر: دبي- البيان

أتاح برنامج سوق دبي المالي للتدريب الصيفي للطلاب 2019 الفرصة لمجموعة من الطلاب، يمثلون مدارس وجامعات عدة بالدولة، للاطلاع على مختلف جوانب العمل في قطاع الأسواق المالية، وذلك عبر حضورهم ورش عمل ومحاضرات تعريفية متنوعة حول أنشطة وخدمات السوق. واستقطب البرنامج 16 طالباً وطالبة، بينهم 11 من أبناء الدولة، وجرت فعالياته بين 14 يوليو و8 أغسطس بمعدل 6 ساعات عمل يومياً من الثامنة صباحاً وحتى الثانية ظهراً.

ونظم سوق دبي المالي حفلاً ختامياً لبرنامج التدريب تم خلاله تم توزيع شهادات المشاركة على الطلاب والطالبات، بحضور حسن السركال، الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس قطاع العمليات، وجمال الخضر، نائب رئيس تنفيذي ورئيس قطاع الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجي.

وتم توزيع المتدربين على مختلف قطاعات السوق للتعرف بصورة مباشرة على طبيعة العمل والأدوار الوظيفية في كل قطاع، كما تم اطلاعهم على الخطوات والإجراءات الخاصة بإنجاز الخدمات في السوق.

وأعرب المتدربون عن سعادتهم بالمستوى المتميز من الخبرات والمهارات التي اكتسبوها خلال البرنامج التدريبي، خاصة في ما يتعلق بتعزيز معرفتهم بالأسواق المالية وآليات عملها وقطاعات وأقسام السوق المختلفة.

وقال جمال الخضر: يحرص السوق على تنظيم برنامج التدريب الصيفي بصورة سنوية في إطار التزامه الراسخ بالمسؤولية الاجتماعية وضرورة تهيئة السبل الكفيلة بتهيئة الأجيال الجديدة لدخول سوق العمل، وليشكلوا إضافة نوعية مهمة تحتاجها قطاعات الأعمال بوجه عام وقطاع الأسواق المالية على وجه الخصوص، بما يشمله من مجالات عمل تتسم بالتنوع والحاجة إلى المهارات التخصصية.

وأضاف: أصبح البرنامج نقطة جذب مهمة للعناصر النابهة والمتميزة من طلاب المدارس والجامعات في الدولة، بفضل تميز بيئة العمل في السوق علاوة على الصلات الوطيدة، التي تربطه مع القطاع التعليمي والتي تشمل العديد من البرامج والفعاليات على مدار العام.

ونحن سعداء بالمردود الذي يحققه البرنامج عاماً تلو الآخر، وبإسهامه الفعال في إعداد وتأهيل جيل جديد واعد من العاملين في قطاع الأسواق المالية، وكذلك بالحماس الكبير الذي أبداه المتدربون إزاء استيعاب جوانب عمل السوق واكتساب المعرفة المالية والخبرات العملية، التي تؤهلهم للعمل في قطاع الأسواق المالية الحيوي مستقبلاً.