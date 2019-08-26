أسهم «أدنوك للتوزيع» موافقة للشريعة الإسلامية

المصدر: أبوظبي - البيان

حصلت شركة أدنوك للتوزيع، على شهادة تصنيف توافق أسهمها مع أحكام الشريعة الإسلامية وفقاً للفحص المسحي الذي أجرته لجنة المصارف الإسلامية الموحدة للتقييم الشرعي للأسهم لدولة الإمارات، حيث تتيح هذه الشهادة لشركات الوساطة المالية التابعة للبنوك الإسلامية إمكانية تداول أسهم شركة أدنوك للتوزيع.

وقال المهندس سعيد مبارك الراشدي، الرئيس التنفيذي بالإنابة للشركة: «تمهّد هذه الشهادة الطريق لمساهمينا الحاليين والمستقبليين الذين يفضلون التعامل وفقاً لأحكام الشريعة للاستثمار في الشركة، مما يوسّع قاعدة مستثمرينا ويسهم في زيادة نسبة سيولة أسهمنا». يذكر أن أدنوك للتوزيع كانت سجلت نتائج مالية قوية خلال النصف الأول، بما في ذلك ارتفاع معدّل صافي الأرباح بنسبة 4.3%.