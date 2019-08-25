نشاط متوقع لبورصة مصر بعد خفض الفائدة

المصدر: القاهرة- رويترز

توقع محللون تأثر بورصة مصر بشكل إيجابي خلال معاملات الأسبوع الجاري، بعدما خفض البنك المركزي أسعار الفائدة 150 نقطة أساس لأول مرة منذ فبراير.

وقررت لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي، أول من أمس خفض سعر الإيداع لأجل ليلة واحدة إلى 14.25 % من 15.75 %، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 15.25 % من 16.75 %.

وقالت رضوى السويفي رئيسة قسم البحوث في بنك الاستثمار فاروس «قرار خفض الفائدة إيجابي جداً للبورصة ويوجه رسالة على اتجاه أسعار الفائدة في المستقبل».

وتوقعت بلتون المالية في مذكرة بحثية لها عقب قرار خفض الفائدة زخماً في تداول بعض الشركات المستفيدة بشكل مباشر من خفض أسعار الفائدة.