الأسهم تتراجع في أسبوع بلا محفزات

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

واصلت أسواق الأسهم المحلية هبوطها في تداولات الأسبوع الماضي مع غياب المحفزات الإيجابية، بعد نهاية ماراثون إفصاحات الشركات المدرجة عن نتائجها المالية النصفية، وتراجع الشهية الاستثمارية في ظل العطلات الصيفية، ما أثر بنحو كبير في مستويات السيولة.

وانخفض سوق أبوظبي بنسبة 0.31% أو ما يعادل 15.6 نقطة ليغلق عند 5038.99 نقطة مواصلاً هبوطه للأسبوع الرابع على التوالي، مع هبوط أسهم البنوك والعقار والطاقة والصناعة، مقابل ارتفاع الاستثمار والاتصالات.

ونزل سوق دبي بنحو 0.96% أو ما يوازي 26.91 نقطة ليقفل عند 2768.85 نقطة مستمراً في هبوطه للأسبوع الثالث على التوالي بعد وتيرة مكاسب استمرت 5 أسابيع متتالية، وجاء التراجع بضغط هبوط أسهم العقار والبنوك.

زخم متوقع

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي»، إن الأسواق تراجعت خلال تداولات الأسبوع الماضي مع افتقادها وسائل الدفع، خصوصاً مع غياب الأخبار والأنباء الإيجابية بعد نهاية موسم نتائج الأعمال النصف سنوية، متوقعين أن تستعيد الأسواق زخمها مع نهاية موسم العطلات الصيفية وبدء المستثمرين في ضخ سيولة جديدة تنعش الأسهم وتحفزها على الصعود.

ووصلت السيولة الكلية للأسهم في الأسبوع الماضي، باستثناء الصفقات المباشرة المنفذة على «شعاع كابيتال»، إلى 1.3 مليار درهم موزعة بواقع 744.4 مليوناً في أبوظبي و570.5 مليوناً في دبي، وجرى التداول على 777.68 مليون سهم منها 302.4 مليون في أبوظبي و475.2 مليوناً في دبي، وذلك من خلال تنفيذ 16.9 ألف صفقة.

سوق دبي

هبط سوق دبي بسبب تراجع قطاع العقار بنسبة 2.04% بضغط نزول أسهم «إعمار العقارية» 3.295% و«إعمار مولز» 2.085% و«ديار للتطوير» 0.91%، بينما ارتفع «أرابتك» 1.84% و«إعمار للتطوير» 1.69% و«داماك» 1.29%. فيما انخفض قطاع البنوك بنحو 0.9% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 0.43% و«دبي الإسلامي» 0.58%.

بينما ارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.2% مع صعود «سوق دبي» 0.675% و«شعاع» 0.83%، فيما استقر «دبي للاستثمار» دون تغيير. وزاد قطاع النقل بنحو 1.36% مع ارتفاع «العربية للطيران» 1.685% و«أرامكس» 1.2% و«الخليج للملاحة» 0.63%.

وهيمن «شعاع كابيتال» على التداولات بعدما استقطب سيولة بنحو 1.27 مليار درهم، وذلك في أعقاب تنفيذ 5 صفقات كبيرة مباشرة منتصف الأسبوع، ثم «إعمار العقارية» بسيولة 142.3 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» مستقطباً 123.4 مليون درهم.

وحقق «عمان للتأمين» أكبر وتيرة صعود بنسبة 31.4% إلى 2.26 درهم، ثم «دبي الوطنية للتأمين» بنسبة 6.1% إلى 4.35 دراهم، تلاه «دار التكافل» بنحو 3.08% إلى 0.6 درهم، فيما كان «إيفا» الأكثر انخفاضاً بنسبة 14.4% إلى 0.59 درهم، تلاه «الإثمار القابضة» 12.5% إلى 0.24 دهم، ثم «المدينة للتمويل» بنحو 11.4% إلى 0.21 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق العاصمة انخفاض قطاع البنوك بنسبة 0.61% مع تراجع «أبوظبي التجاري» 1.81% و«أبوظبي الأول» 0.66% و«بنك الشارقة» 1.75%، بينما ارتفع «أبوظبي الإسلامي» 0.81%. ونزل قطاع العقارات بنحو 0.86% مع انخفاض «الدار العقارية» 0.9% و«رأس الخيمة العقارية» 0.22%.

وهبط قطاع الطاقة بنسبة 1.02% مع تراجع «دانة غاز» 2.18%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع» دون تغيير، وزاد سهم «طاقة» 1.63%، وزاد قطاع الاتصالات بنسبة 0.87% مع صعود سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها. بينما في المقابل، ارتفع قطاع الاستثمار بنحو 4.42% مع صعود «الواحة كابيتال» 7.97%.

وحقق سهم «العالمية القابضة» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 13.51% إلى 2.52 درهم، ثم «العربي المتحد» بنسبة 8.82% إلى 1.11 درهم، تلاه «الواحة كابيتال» بنسبة 7.97% إلى 1.03 درهم، فيما كان «جلفار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 24.48% إلى 1.08 درهم، ثم «فودكو القابضة» 9.72% إلى 2.6 درهم، تلاه «رأس الخيمة الوطنية للتأمين» بنحو 9.72% إلى 2.3 درهم.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات خلال الأسبوع مستقطباً سيولة بنحو 165.19 مليون درهم، ثم «الدار العقارية» بتداولات 133.7 مليون درهم ليقفل عند 2.19 درهم، تلاه «أبوظبي التجاري» بسيولة 80.6 مليون درهم ليصل عند 8.16 دراهم.

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