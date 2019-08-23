أسهم العقار تضغط على الأسواق.. والسيولة دون 300 مليون

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

انخفضت أسواق الأسهم المحلية في ختام تداولات أمس بعد تعرضها لعمليات بيع استهدفت أسهم العقار بالأساس إلى جانب الاستثمار والبنوك، في وقت غابت فيه المحفزات الإيجابية المحركة لمعنويات المستثمرين، ما انخفض بالسيولة دون حاجز 300 مليون درهم.

وهبط سوق أبوظبي هامشياً بنسبة 0.03% أو ما يوازي 1.63 نقطة ليقفل عند 5038.99 نقطة مع تراجع أسهم العقار والاستثمار مقابل ارتفاع البنوك، فيما انخفض سوق دبي بنسبة 0.79% أو ما يعادل 22 نقطة ليغلق عند 2768.85 نقطة مع تراجع أسهم العقار والبنوك والاستثمار.

وانخفضت سيولة الأسهم مجدداً دون 300 مليون درهم إلى 295.9 مليوناً موزعة بواقع 189.9 مليوناً في أبوظبي و105.9 ملايين في دبي، وجرى التداول على 134 مليون سهم، منها 63.4 مليوناً في أبوظبي و70.5 مليوناً في دبي، وذلك من خلال تنفيذ 3997 عملية.

سوق دبي

ضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.8% مع هبوط أسهم «إعمار العقارية» 2.53% و«إعمار مولز» 1.57% و«إعمار للتطوير» 0.94%، فيما صعد «الاتحاد العقارية» 0.89% و«داماك» 0.755 و«أرابتك» 0.61%، ونزل قطاع البنوك بنحو 0.34% مع تراجع «الإمارات دبي الوطني» 1.28%، فيما استقر «دبي الإسلامي».

ونزل قطاع الاستثمار 0.09% مع تراجع «سوق دبي المالي» 0.88%، فيما استقر «دبي للاستثمار» دون تغيير، بينما ارتفع قطاع النقل 0.55% مع صعود «أرامكس» 0.48% و«العربية للطيران» 0.83%، وحقق سهم «إيفا» أكبر نسبة صعود بنحو 8.32% إلى 0.59 درهم، فيما كان «المدينة» الأكثر انخفاضاً بنحو 6.87% إلى 0.21 درهم.

وهيمن «إعمار العقارية» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 36.2 مليون درهم ليغلق عند 5 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 17.28 مليونا ليقفل عند 5.11 دراهم. سوق أبوظبي

وتماسك سوق أبوظبي مع ارتفاع قطاع البنوك 0.15% بدعم مكاسب «أبوظبي الأول» 0.27% و«الشارقة الإسلامي» 0.84%، في مقابل هبوط «أبوظبي الإسلامي» و«أبوظبي التجاري» بنحو 0.2% و0.73% على التوالي، واستقر قطاع الاتصالات مع ثبات سهم «اتصالات» دون تغيير.

وارتفع قطاع الطاقة 0.08% مع صعود «دانة غاز» 0.3%، فيما استقر «أدنوك للتوزيع» دون تغيير، وهبط «طاقة» 0.66%، بينما نزل قطاع العقار بنحو 1.64% مع تراجع «الدار» 1.79% وانخفض قطاع الاستثمار 3.09% مع هبوط «الواحة كابيتال» 3.74% و«إشراق» 2.21%.

وتصدر «الدار العقارية» التداولات مستقطباً 41.8 مليون درهم ليغلق عند 2.19 درهم. وحقق «العربي المتحد» أكبر نسبة ارتفاع بنحو 8.82% إلى 1.11 درهم، فيما كان «جلفار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 10% إلى 1.08 درهم.

ناسداك

وانخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.39% أو ما يعادل 12.39 نقطة ليغلق عند 3183.65 نقطة بعد التداول على 895.74 ألف سهم بقيمة 6.39 ملايين دولار من خلال 371 عملية، وانخفض سهم «موانئ دبي العالمية» 0.36%، بينما استقر «الإمارات دبي الوطني ريت» و«أوراسكوم للإنشاء» دون تغيير.

إرشادات

نصحت هيئة الأوراق المالية والسلع المستثمرين بضرورة الاستعانة بشركات الحفظ الأمين المرخصة من الهيئة للقيام بمهام حفظ الأوراق المالية ومباشرة الحقوق المرتبطة بها وإعلام العميل بكل القرارات والإجراءات المتخذة من قِبل مصدريها وتحويل الأوراق المالية إلى الوسيط (البائع)، وقبول تحويل الأوراق المالية من الوسيط (المشتري) بما يصب في مصلحة المستثمر ويحمي أصوله الاستثمارية.