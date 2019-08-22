أداء متباين للأسهم في انتظار محفزات جديدة

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

واصلت الأسواق المحلية أداءها المتباين في ختام جلسة أمس، مع تحرك الأسهم بشكل أفقي وسط ترقب لظهور محفزات جديدة بعد نهاية ماراثون إفصاحات الشركات عن نتائجها نصف السنوية.

وارتفع سوق دبي هامشياً بنسبة 0.07% أو ما يعادل 1.85 نقطة ليغلق عند 2790.84 نقطة مع صعود أسهم العقار والنقل مقابل هبوط البنوك والاستثمار، فيما نزل سوق أبوظبي بنحو 0.5% أو ما يوازي 28.18 نقطة ليقفل عند 5040.62 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات والعقارات والطاقة.

وبلغت السيولة 301.2 مليون درهم بواقع 160.17 مليوناً في دبي و141.05 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 149.1 مليون سهم منها 70.7 مليوناً في أبوظبي و78.3 مليوناً في دبي، من خلال تنفيذ 3080 صفقة.

وتوقع وسطاء لــ«البيان الاقتصادي» أن تبدأ الأسهم في الحراك بقوة في سبتمبر مع نهاية موسم العطلات الصيفية.

سوق دبي

وعزز صعود سوق دبي ارتفاع قطاع العقار 0.23% مع ارتفاع سهم «إعمار مولز» 1.6% و«إعمار العقارية» 0.2%، فيما استقر «الاتحاد العقارية» دون تغيير، وانخفض «إعمار للتطوير» 0.47% و«أرابتك» 1.79%، وزاد قطاع النقل هامشياً بنسبة 0.05% مع ارتفاع «العربية للطيران» 0.84% مقابل هبوط «أرامكس».

وتراجع قطاع البنوك 0.12% مع انخفاض «دبي الإسلامي» 0.78%، بينما ارتفع «الإمارات دبي الوطني» 1.3%. ونزل قطاع الاستثمار بنحو 0.71% مع تراجع «شعاع» 2.76% و«دبي للاستثمار» 0.75%، فيما استقر «سوق دبي المالي» دون تغيير.

وهيمن «دبي الإسلامي» على التداولات، مستقطباً سيولة 41.7 مليون درهم ليغلق عند 5.11 دراهم، ثم «إعمار العقارية» بسيولة 37.2 مليون درهم ليقفل عند 5.13 دراهم. وحقق سهم «عمان للتأمين» أكبر نسبة صعود بنحو 14.72% إلى 2.26 درهم، فيما كان «إيفا» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.93% إلى 0.55 درهم.

سوق أبوظبي

وضغط على سوق أبوظبي انخفاض قطاع البنوك 0.52% مع هبوط «أبوظبي الأول» 0.4% و«أبوظبي الإسلامي» 0.4% و«رأس الخيمة الوطني» 1.1% و«بنك الشارقة» 1.18% و«الشارقة الإسلامي» 1.65%، ونزل قطاع الاتصالات بنحو 0.49% مع هبوط سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وانخفض قطاع العقار 1.29% مع هبوط سهم «الدار» 1.33%، وتراجع قطاع الطاقة بنسبة 1.89% مع انخفاض «طاقة» و«دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع» بنحو 3.08% و2.48% و0.37%، بينما ارتفع قطاع الاستثمار وحيداً بنسبة 4.76% مع صعود «الواحة كابيتال» 7.21% و«إشراق» 0.74%.

وتصدر «الدار العقارية» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 37.9 مليون درهم ليقفل عند 2.23 درهم، ثم «أبوظبي الأول» بتداولات 20.8 مليون درهم ليغلق عند 14.98 درهماً. ولم يرتفع سوى 3 أسهم تصدره «الواحة كابيتال»، فيما كان «رأس الخيمة للتأمين» الأكثر انخفاضاً بنسبة 8% إلى 2.3 درهم.

ناسداك

انخفض مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.41% أو ما يعادل 13.22 نقطة ليغلق عند 3196.04 نقطة بعد التداول على 788.6 ألف سهم بقيمة 5.98 ملايين دولار من خلال 160 عملية. وفى سوق المشتقات، جرى التداول على 221 عقداً بقيمة 50.19 ألف درهم من خلال عمليتين تم تنفيذهما على عقود «إعمار العقارية» لترتفع 0.18%، فيما استقرت عقود «سوق دبي المالي» دون تغيير.