سوق أبوظبي يحقق أكبر صعود يومي في شهر

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

ربحت أسهم أبوظبي أمس ما يربو على 4 مليارات درهم مدعومة بمكاسب الأسهم القيادية في قطاعات البنوك والعقار والاتصالات، فيما تماسك سوق دبي مستمداً الدعم من مكاسب أسهم العقار رغم هبوط سهم «إعمار العقارية».

وصعد سوق أبوظبي بنسبة 0.82% أو ما يوازي 41.19 نقطة، وهي أكبر وتيرة مكاسب يومية في شهر، ليغلق عند 5068 نقطة مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والعقار والاتصالات، فيما انخفض سوق دبي بنسبة 0.06% أو ما يعادل 1.72 نقطة ليغلق عند 2788.99 نقطة مع هبوط أسهم البنوك والنقل مقابل ارتفاع العقار والاستثمار.

وبقيت السيولة تراوح مكانها مع بلوغها 301.8 مليون درهم موزعة بواقع 124.7 مليوناً في دبي و177.4 مليوناً في أبوظبي، وجرى التداول على 156 مليون سهم، منها 98.2 مليوناً في دبي و57.8 مليوناً في أبوظبي، وذلك من خلال 4118 صفقة.

وقال وسطاء في السوق لـ«البيان الاقتصادي» إن الأسواق ما زالت تتحرك في اتجاه أفقي وسط ترقب لانتهاء العطلات الصيفية وظهور محفزات جديدة تنعش مستويات السيولة وتحفز الأسهم على الصعود.

سوق أبوظبي

وعزز صعود سوق أبوظبي ارتفاع قطاع البنوك بنسبة 0.72% بدعم مكاسب «أبوظبي الأول» 0.67% و«أبوظبي الإسلامي» 1.21% و«أبوظبي التجاري» 1.22%، كما زاد قطاع الاتصالات بنسبة 1.24% مع ارتفاع سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها.

وارتفع قطاع الطاقة بنسبة 0.68% مع ارتفاع سهم «طاقة» 5.56% فيما استقر سهما «دانة غاز» و«أدنوك للتوزيع» دون تغيير. وصعد قطاع العقارات بنسبة 2.12% مع ارتفاع «الدار» 2.26%، بينما زاد قطاع الاستثمار بنسبة 2.8% مع ارتفاع «الواحة كابيتال» 4.9%.

وهيمن «أبوظبي الأول» على التداولات مستقطباً سيولة بقيمة 47.7 مليون درهم ليغلق عند 15.04 درهماً. وحقق «دار التمويل» أكبر نسبة صعود بنحو 6.54% إلى 1.63 درهم، فيما كان «جلفار» الأكثر انخفاضاً بنسبة 9.79% إلى 1.29 درهم.

سوق دبي

وفي سوق دبي، ارتفع قطاع العقار بنسبة 0.18% مع صعود «إعمار للتطوير» 1.43% و«إعمار مولز» 1.07% و«داماك» 0.75% و«أرابتك» 0.6%، وصعد قطاع الاستثمار هامشياً بنسبة 0.02% مع ارتفاع «شعاع» 1.03% واستقرار «دبي للاستثمار»، فيما هبط سهم «سوق دبي» 0.22%.

وانخفض قطاع البنوك هامشياً مع تراجع «بنك المشرق» 6.25% فيما استقر «الإمارات دبي الوطني» دون تغيير، وارتفع «دبي الإسلامي» 0.59%، ونزل قطاع النقل بنسبة 0.28% مع هبوط «العربية للطيران» 0.83% و«أرامكس» 0.24%. وتصدّر «إعمار العقارية» التداولات مستقطباً سيولة بنحو 39.9 مليون درهم ليغلق عند 5.12 دراهم، ثم «دبي الإسلامي» بتداولات 26.16 مليون درهم ليقفل عند 5.15 دراهم. وحقق «عمان للتأمين» أكبر ارتفاع بنسبة 14.54% إلى 1.97 درهم، فيما كان «بنك المشرق» الأكثر انخفاضاً بنسبة 6.25% إلى 75 درهماً.

ناسداك

وارتفع مؤشر «فوتسي ناسداك دبي 20» بنسبة 0.73% أو ما يعادل 23.3 نقطة ليغلق عند 3209.26 نقاط بعد التداول على 519.8 ألف سهم بقيمة 3.82 ملايين درهم من خلال 153 عملية. وانخفض سهم «أوراسكوم للإنشاء» بنسبة 1.79%، فيما استقر «موانئ دبي العالمية» دون تغيير.

إرشادات

أوضحت هيئة الأوراق المالية والسلع أن مجلس الإدارة يعتبر مكلفاً ومسؤولاً أمام مساهمي الشركة عن ضمان تماشي أهداف الشركة مع توقعات المساهمين وطموحاتهم، كما أنه مكلف بضمان فعالية أعمال إدارة الشركة.

إفصاحات

أعلنت شركة تكافل الإمارات - تأمين استقالة الرئيس التنفيذي فادي جودت الهندي اعتباراً من 18 أغسطس الجاري.

أعلنت شركة «الخزنة للتأمين»، أن مجلس إدارة الشركة يواصل اتخاذ تدابير صارمة لإعادة هيكلة الاستثمار، وتبسيط عمليات المجموعة بعدما وافق مساهمو الشركة على تدابير إعادة هيكلة رأس المال خلال اجتماع الجمعية العمومية الأخير للحد من الخسائر المتراكمة.

أعلنت شركة «أكسا الهلال الأخضر للتأمين»، عن قيام شركة «أكسا البحر المتوسط القابضة» بزيادة ملكيتها في أسهم الشركة بنسبة 7.82% بعد شراء نحو 15.6 مليون سهم لترتفع حصتها إلى 68.3 مليون سهم.