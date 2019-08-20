ضغوط بيع على العقار والبنوك تهبط بأسواق الأسهم

المصدر: أبوظبي ــ رامي سميح

هبطت أسواق الأسهم المحلية في ختام جلسة أمس بضغط عمليات بيع استهدفت الأسهم القيادية في قطاع العقار بدبي والبنوك والاتصالات في أبوظبي، في ظل غياب المحفزات بعد نهاية موسم إعلان الشركات عن نتائجها النصفية، وذلك على الرغم من مكاسب البورصات العالمية وأسواق النفط. ونزل سوق دبي بنسبة 0.22% أو ما يعادل 6.29 نقاط ليغلق عند 2790.71 نقطة مع هبوط أسهم العقار والبنوك، فيما خسر سوق أبوظبي نحو 11.51 نقطة أو ما نسبته 0.23% ليقفل عند 5027.62 نقطة مع تراجع أسهم البنوك والاتصالات والاستثمار.

صفقات كبيرة

وشهد سوق دبي المالي أمس تنفيذ 5 صفقات كبيرة مباشرة على «شعاع كابيتال» لعدد 1.47 مليون سهم بقيمة 1.39 مليار درهم ما رفع قيمة التداول في السوق إلى ما يزيد عن 1.5 مليار درهم. وبعد إضافة الصفقات الكبيرة تصل قيمة التداول أمس إلى نحو 1.74 مليار درهم منها 1.61 مليار في سوق دبي و129.4 مليون في سوق أبوظبي، بعد التداول على 1.55 مليار سهم منها 1.5 مليار في سوق دبي و42.8 مليار في سوق أبوظبي.

وقال وسطاء في السوق لــ«البيان الاقتصادي»، إن تراجع الأسواق يأتي تحت وطأة غياب المحفزات واستمرار الإجازات الصيفية، وهو ما تسبب بشكل ملحوظ في تراجع الشهية الاستثمارية وأدى إلى انخفاض السيولة، متوقعين أن تستعيد الأسواق نشاطها في الأسبوع القادم مع انتهاء العطلات.

سوق دبي

وضغط على سوق دبي انخفاض قطاع العقار بنسبة 1.01% مع تراجع «إعمار العقارية» 0.77% و«إعمار مولز» 2.1% و«إعمار للتطوير» 1.87% و«داماك» 1.59%، فيما نزل قطاع البنوك هامشياً بنحو 0.01% مع تراجع «إثمار» 6.15% و«مصرف السلام» 6.14% و«الخليجي التجاري» 4.9% مقابل استقرار «الإمارات دبي الوطني» و«دبي الإسلامي».

وارتفع قطاع الاستثمار بنسبة 0.59% مع صعود «دبي للاستثمار» 0.76% و«سوق دبي» 0.33%، فيما هبط «شعاع» 0.21%. وارتفع أيضاً قطاع النقل بنسبة 1.34% بدعم مكاسب «أرامكس» 1.94% و«العربية للطيران» 0.84% فيما هبط «الخليج للملاحة» 1.27%.

وهيمن «دبي الإسلامي» على التداولات مستقطباً سيولة بنحو 20.05 مليون درهم ليغلق عند 5.12 دراهم. وكان سهم «آن ديجيتال» الأكثر ارتفاعاً بمكاسب 2.66% ليغلق عند 0.23 درهم، فيما كان «إيفا» الأكثر انخفاضاً بنحو 10% إلى 0.63 درهم.

سوق أبوظبي

وتأثر سوق أبوظبي بتراجع قطاع البنوك 0.3% مع انخفاض «أبوظبي الأول» 0.4% و«أبوظبي التجاري» 0.84% و«أبوظبي الإسلامي» 0.4%، كما نزل قطاع الاتصالات 0.49% مع انخفاض سهم «اتصالات» بالنسبة ذاتها، وهبط قطاع الاستثمار 0.74% مع تراجع «إشراق» 0.49% و«الواحة كابيتال» 0.94%.

وارتفع قطاع الطاقة 0.07% مع صعود «أدنوك للتوزيع» 0.37% واستقرار «دانة غاز» مقابل هبوط «طاقة» 0.4%، وزاد قطاع العقارات 0.69% مع ارتفاع «الدار العقارية» 0.91% فيما هبط «رأس الخيمة العقارية» 2.42%. وتصدر «أبوظبي الأول» التداولات مستقطباً سيولة 43.3 مليون درهم ليغلق عند 14.9 درهماً، وكان «العالمية القابضة» الأكثر ارتفاعاً بنسبة 13.12% إلى 2.5 درهم، فيما كان «أركان» الأكثر انخفاضاً بنحو 6.25% إلى 0.45 درهم.

ناسداك

وجرى التداول في ناسداك دبي على 417.4 ألف سهم بقيمة 3 ملايين دولار من خلال 141 عملية، وارتفع سهم موانئ دبي العالمية بنسبة 1.46%، فيما زاد أوراسكوم للإنشاء بنحو 6.57%.

إرشادات

قالت هيئة الأوراق المالية والسلع، إن عضو مجلس إدارة الشركة المساهمة المدرجة لا يجوز له الاشتراك في التصويت على الصفقات في حال إذا كانت له مصلحة مشتركة أو متعارضة في الصفقة، ويتعين عرض الصفقة على مجلس الإدارة لإقرارها إذا كانت نسبة الصفقة لا تتجاوز 5% من رأسمال الشركة وعرضها على الجمعية العمومية إذا زادت على ذلك.