سوق دبي المالي يُرسّخ ممارسات حوكمة الشركات

المصدر: دبي - البيان

عزز سوق دبي المالي شراكته الناجحة مع «معهد حوكمة» التابع لسلطة مركز دبي المالي العالمي بهدف تحسين ممارسات حوكمة الشركات في الإمارات.

يأتي ذلك تماشياً مع جهود السوق في تعزيز الاستدامة وتشجيع أفضل ممارسات الخدمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات للشركات المدرجة فيه وغيرها من الشركاء. وكان سوق دبي المالي ومعهد حوكمة وقّعا في عام 2017 اتفاقية للتعاون من أجل تطوير ممارسات الحوكمة والاستدامة في قطاع الشركات في الإمارات، ودبي بصفة خاصة.

حوكمة

وقام معهد حوكمة منذ ذلك الحين بتدريب أكثر من 100 أمين سر مجلس إدارة من الشركات المدرجة بالسوق، كما بادر إلى تقديم عروض موجزة بهدف إطلاع وتعريف مجالس إدارة ما يزيد على 65% من الشركات المدرجة في سوق دبي المالي على ممارسات حوكمة الشركات ودور مجالس الإدارة في الحوكمة والاستدامة بالشركات.

وقال عيسى كاظم، رئيس مجلس إدارة سوق دبي المالي: «ممارسات الحوكمة والاستدامة مرتكز أساسي لرؤيتنا، إذ نتبنى أفضل الممارسات لضمان ترسيخ تلك المبادئ في الشركات المدرجة لدينا وسوق دبي المالي. وأثبت تعاوننا مع معهد حوكمة نجاحه من حيث تحسين ممارسات الحوكمة عند الشركات المدرجة في سوق دبي المالي».

وتعد ممارسات حوكمة الشركات مصدراً مهماً لتنافسية الشركات بما يضمن الاستدامة والمساهمة الإيجابية من الشركات تجاه المجتمع بشكل عام. ويقع دور مجالس الإدارة في قلب حوكمة الشركات، كما يلعب أمين سر مجلس الإدارة دوراً حيوياً في ضمان عمل المجلس بكفاءة وفعالية، ولذلك يقوم معهد حوكمة بتدريب أمناء سر مجالس إدارة الشركات وتقديم برامج تطوير ودورات تدريبية لأعضاء مجالس الإدارة الحاليين والطامحين للوصول إلى هذا المنصب في حياتهم المهنية.

خطوات كبيرة

وقال الدكتور أحمد حسن بن الشيخ، رئيس مجلس إدارة معهد حوكمة: «بالتعاون مع سوق دبي المالي، قطعنا خطوات كبيرة من حيث النهوض بمعايير حوكمة الشركات في الإمارات. وحتى الآن قام المعهد بتدريب أكثر من 1800 مدير وما يزيد على 200 أمين سر في مختلف الشركات، ونتطلع إلى استمرار التعاون بيننا لتعزيز إجراء إصلاحات في قطاع الشركات بالمنطقة. ويتم عمل عروض موجزة لمجالس الإدارة على ممارسات الحوكمة والاستدامة للشركات باعتبارها إحدى خدمات المعهد لقطاع الشركات.

وأطلق معهد حوكمة برنامجاً مهنياً لخلق الجيل التالي من محترفي الحوكمة وأمناء السر بالتعاون مع معهد الحوكمة وأمناء السر البريطاني، وهي الهيئة المهنية المعنية بالحوكمة في المملكة المتحدة وجمهورية أيرلندا والأقاليم المرتبطة بها».