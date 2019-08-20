«الأوراق المالية» تُغرّم شركتين مرخصتين 150 ألف درهم

المصدر: أبوظبي - رامي سميح

فرضت هيئة الأوراق المالية والسلع غرامات على شركتين مرخصتين بقيمة 150 ألف درهم لمخالفتهما أنظمة وقوانين الهيئة.

وقالت الهيئة، في تعميم لها أمس، إنها غرمت شركة «سوغند كوموديتيز» حوالي 50 ألف درهم بسبب التصرف في أرصدة العملاء على وجه يخالف البند (4) من المادة (3-12) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (157/‏ر) لسنة 2005 في شأن النظام الخاص بإدراج وتداول السلع وعقود السلع.

كما غرمت شركة «الرمز كابيتال» نحو 100 ألف درهم لعدم الالتزام بالتحقق من قدرة العميل على سداد قيمة عمليات الشراء قبل تاريخ التسوية إضافة إلى إجراء تحويلات بين الحسابات أثرت على أرصدة العملاء، وهو ما شكل مخالفة لحكم البند (2) المادة (18) من قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (27) لسنة 2014 الخاص بنظام الوساطة في الأوراق المالية.