حيازة الإمارات من السندات الأمريكية 51.5 مليار دولار بنهاية يونيو

المصدر: أبوظبي - عبدالحي محمد

وصلت حيازة الإمارات من السندات وأذون الخزانة الأمريكية بنهاية يونيو الماضي إلى أدنى مستوياتها خلال العام الجاري حيث بلغت 51.5 مليار دولار مقابل 55.9 مليار دولار نهاية يناير الماضي بتراجع قيمته 4.4 مليارات دولار وبنسبة 8%.

وكشفت إحصاءات حديثة صادرة عن وزارة الخزانة الأمريكية أن حيازة الإمارات من السندات الأمريكية شهدت تذبذباً طوال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري حيث تراجعت إلى 54.5 مليار دولار بنهاية فبراير ثم عاودت الارتفاع إلى 55.7 مليار دولار بنهاية أبريل ثم انخفضت مرة أخرى لتصل إلى 53.2 مليار درهم واختتمت النصف الأول عند أدنى مستوياتها خلال العام حيث بلغت 51.5 مليار دولار بنهاية يونيو.

وكشفت إحصاءات وزارة الخزانة الأمريكية عن أن الإمارات احتلت المرتبة «22» ضمن قائمة الدول المستثمرة في سندات وأذون الخزانة الأمريكية خلال يونيو الماضي، كما جاءت الإمارات في المرتبة الثانية على صعيد دول الخليج والدول العربية الأكثر حيازة للسندات الأمريكية، حيث حلت السعودية في المرتبة الأولى خليجياً وعربياً بنحو 179.6 مليار دولار بنهاية يونيو بزيادة قدرها 16.3 مليار دولار عن شهر يناير حيث بلغت 163.3 مليار دولار.

وجاءت الكويت في المركز الثالث بعد الإمارات بنحو 44.4 مليار دولار بنهاية يونيو بزيادة قدرها 3.7 مليارات دولار بنهاية يناير حيث بلغت 40.7 مليار دولار، بينما جاء العراق في المرتبة الرابعة عربياً بإجمالي 34.7 مليار دولار بزيادة قدرها 700 مليون دولار عن شهر يناير حين بلغت حيازة العراق من السندات الأمريكية 34 مليار دولار.

وارتفع إجمالي استثمارات الدول العربية الأربع (الإمارات والسعودية والكويت والعراق) في السندات الأمريكية إلى 310.2 مليارات دولار بنهاية يونيو مقابل 293.9 مليار دولار بنهاية يناير بارتفاع 16.3 مليار دولار وبنسبة 5.5%.

اليابان

وتعد اليابان أكبر دولة مستثمرة في سندات الخزانة الأمريكية بإجمالي 1.12 تريليون دولار تليها الصين بإجمالي 1.11 تريليون دولار ثم المملكة المتحدة بإجمالي 341 مليار دولار، وزادت اليابان استثماراتها في السندات الأمريكية بنحو 58 مليار دولار خلال النصف الأول والمملكة المتحدة بنحو 51 مليار دولار بينما تراجعت استثمارات الصين بنحو 14.2 مليار دولار.